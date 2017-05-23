Завтра в Чехии уволят министра финансов

В среду, 24 мая, чешский президент отправит в отставку действующего министра финансов Андрея Бабиша и назначит на его место нового министра.

Фото: Министерство финансов ЧР, автор фото ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

В среду, 24 мая, в 17:00 президент Чехии Милош Земан отправит в отставку вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша. Об этом сегодня сообщил пресс-атташе Пражского Града Йиржи Овчачек.

«Таким образом, кризис в правительстве будет решен», – сказал Овчачек. Премьер-министр Богуслав Соботка предложил отстранить Бабиша от должности еще в начале мая, но президент не спешил.

За это время глава ANO предложил на свой пост заместителя Алену Шиллерову, но председатель правительства отверг ее кандидатуру. Другой депутат ANO, Иван Пилны, смог получить одобрение. Президент встретится с ним во вторник, 23 мая.

Премьер-министр Богуслав Соботка приветствует сообщение Пражского Града. Он предложил уволить министра финансов еще 5 мая, до того как Земан отправился с рабочим визитом в Китай. Но президент хотел сначала узнать, кто придет вместо Бабиша. Он также апеллировал к разрыву коалиционного соглашения между правящими партиями ČSSD и ANO. Эксперты говорят, что, согласно конституции, президент обязан был бы удовлетворить предложение премьера без каких-либо условий.

Источник: aktualne.cz