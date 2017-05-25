В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг

Группа российских студентов подала в пражский магистрат заявление о проведении митинга у посольства России в Праге 12 июня 2017 года. Его организатор Артур Янбеков подчеркнул, что акция носит протестный характер и отражает недовольство сложившейся общественно-политической ситуацией в РФ. Янбеков уже принимал участие в митинге в Праге 26 марта этого года:

«Я рад, что митинг 26 марта стал первым из нескольких, что протест не "захлебнулся". Но я не очень доволен тем фактом, что являюсь организатором митинга. Да и вообще тем, что сейчас россиянам приходится их организовывать. Митинг – в первую очередь протест. Люди не протестуют, когда всё хорошо или хотя бы не плохо. А такой небывалый размах протестного движения в России, который уже добрался до других стран, говорит о том, что явно что-то не так (мягко говоря).

Любые слова чиновника о том, что доходы жителей растут и все не так уж и плохо разобьются о логичный вопрос: почему тогда более чем в 200 городах люди собираются выйти на улицы?

Я не считаю, что это правильно, когда в стране многие интересуются политикой, особенно школьники. Но в России на данный момент политикой приходится интересоваться и приходится в ней заинтересовывать, потому что речь здесь идет уже о прожиточном минимуме, о самых базовых вещах: здравоохранении, образовании, дорогах, безопасности. Тут хочешь не хочешь, а заинтересуешься в том, что не дает тебе хорошо жить.

Мы выходим на митинг против коррупции. Но победа над ней не цель, а средство. А цель митинга этого, как и всех, которые были и будут: выйти на улицы сейчас, чтобы нам и нашим детям не приходилось делать это потом. И эта цель как нельзя лучше согласуется с датой проведения акции в День России – и митингуем мы за Россию и её жителей".