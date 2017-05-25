Земан уволил Андрея Бабиша и назначил нового министра финансов

24 мая 2017 года на Пражском Граде прошла церемония назначения нового министра финансов. Вместо Андрея Бабиша эту должность занял Иван Пилны из партии ANO.

Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Президент Чехии Милош Земан 24 мая 2017 года снял с должности министра финансов Андрея Бабиша и назначил на его место депутата Ивана Пилного (ANO). Официальная церемония прошла на Пражском Граде.

Уволить председателя движения ANO и министра финансов Андрея Бабиша предложил в начале мая премьер-министр Богуслав Соботка. Причиной он назвал неясности вокруг доходов Бабиша и подозрения в том, что министр уклонялся от уплаты налогов и влиял на содержание своих СМИ. Заместителем председателя правительства вместо Бабиша стал министр окружающей среды Рихард Брабец (ANO).

Земан удовлетворил требование Соботки только через 19 дней после его подачи. Уходящего министра Андрея Бабиша он поблагодарил за успешную работу.

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

«То, что сделал этот человек во главе Министерства финансов, не смог сделать никто до него», – заявил Земан и похвалил Бабиша за рост бюджета, эффективный сбор налогов и ограничение уклонений от уплаты налогов.

«Возможно, поэтому его сопровождала зависть, которая в чешской котловине сопровождает каждого успешного человека – со стороны тех, кто менее успешен или вовсе неуспешен», – добавил Земан.

Президент также выразил надежду, что встретится с Андреем Бабишем в июле на консультации экономических экспертов в Ланах.

Отсрочку с увольнением, за которую Земана критиковали некоторые политики, президент объяснил своим визитом в Китай и требованиями коалиционного договора, согласно которым с отставкой министра должен быть согласен председатель его партии. Бабиш со своим увольнением не был согласен и призывал Соботку прекратить публично повторять причины, по которым он решил это сделать. По словам Андрея Бабиша, все обвинения в его адрес – клевета, и он готов защищаться в суде.

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

По словам Соботки, главным приоритетом для нового министра финансов должна стать подготовка государственного бюджета на следующий год, правильное использование денег ЕС, введение лотереи к электронному учету выручки, а также предложения новых инвестиций.

По мнению Бабиша, Пилны берет в свои руки министерство в отличном состоянии. Новый министр сообщил, что заменяет хорошего предшественника.

Премьер-министр Богуслав Соботка впервые встретился с Милошем Земаном с начала мая, когда президент инсценировал принятие отставки кабинета правительства, хотя Соботка соответствующего заявления не подал. Из-за предложения Земана уволить из правительства только Соботку премьер изменил свои планы и подал заявление на увольнение Бабиша вместо отставки всего кабинета.

Источник: ČTK