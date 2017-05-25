Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Земан уволил Андрея Бабиша и назначил нового министра финансов

Земан уволил Андрея Бабиша и назначил нового министра финансов

Vladislava M 360 0
24 мая 2017 года на Пражском Граде прошла церемония назначения нового министра финансов. Вместо Андрея Бабиша эту должность занял Иван Пилны из партии ANO.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
Земан уволил Андрея Бабиша и назначил нового министра финансов

Президент Чехии Милош Земан 24 мая 2017 года снял с должности министра финансов Андрея Бабиша и назначил на его место депутата Ивана Пилного (ANO). Официальная церемония прошла на Пражском Граде.

Уволить председателя движения ANO и министра финансов Андрея Бабиша предложил в начале мая премьер-министр Богуслав Соботка. Причиной он назвал неясности вокруг доходов Бабиша и подозрения в том, что министр уклонялся от уплаты налогов и влиял на содержание своих СМИ. Заместителем председателя правительства вместо Бабиша стал министр окружающей среды Рихард Брабец (ANO).

Земан удовлетворил требование Соботки только через 19 дней после его подачи. Уходящего министра Андрея Бабиша он поблагодарил за успешную работу.

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

 

«То, что сделал этот человек во главе Министерства финансов, не смог сделать никто до него», – заявил Земан и похвалил Бабиша за рост бюджета, эффективный сбор налогов и ограничение уклонений от уплаты налогов.

«Возможно, поэтому его сопровождала зависть, которая в чешской котловине сопровождает каждого успешного человека – со стороны тех, кто менее успешен или вовсе неуспешен», – добавил Земан.

Президент также выразил надежду, что встретится с Андреем Бабишем в июле на консультации экономических экспертов в Ланах.

Отсрочку с увольнением, за которую Земана критиковали некоторые политики, президент объяснил своим визитом в Китай и требованиями коалиционного договора, согласно которым с отставкой министра должен быть согласен председатель его партии. Бабиш со своим увольнением не был согласен и призывал Соботку прекратить публично повторять причины, по которым он решил это сделать. По словам Андрея Бабиша, все обвинения в его адрес – клевета, и он готов защищаться в суде.

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

 

По словам Соботки, главным приоритетом для нового министра финансов должна стать подготовка государственного бюджета на следующий год, правильное использование денег ЕС, введение лотереи к электронному учету выручки, а также предложения новых инвестиций.

По мнению Бабиша, Пилны берет в свои руки министерство в отличном состоянии. Новый министр сообщил, что заменяет хорошего предшественника.

Премьер-министр Богуслав Соботка впервые встретился с Милошем Земаном с начала мая, когда президент инсценировал принятие отставки кабинета правительства, хотя Соботка соответствующего заявления не подал. Из-за предложения Земана уволить из правительства только Соботку премьер изменил свои планы и подал заявление на увольнение Бабиша вместо отставки всего кабинета.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
Милош Земан Андрей Бабиш Министерство финансов Пражский град политический кризис
Читайте
по теме 
Завтра в Чехии уволят министра финансов
23.05.2017 15:24 Политика
Завтра в Чехии уволят министра финансов
1496 0
В ожидании Земана: Путину и другим лидерам пришлось ждать чешского президента
17.05.2017 09:50 Политика
В ожидании Земана: Путину и другим лидерам пришлось ждать чешского президента
1254 0
Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана
17.05.2017 09:22 Общество
Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана
663 0
Чешский президент пошутил перед Путиным о ликвидации журналистов
15.05.2017 10:37 Политика
Чешский президент пошутил перед Путиным о ликвидации журналистов
1019 0
Последние новости:
25
мая
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности
25.05.2017 12:45 Общество
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности
1 0
Чешские ученые предложили новый метод лечения рака
25.05.2017 12:38 Общество
Чешские ученые предложили новый метод лечения рака
1 0
Чешское телевидение предложит на выбор дубляж или субтитры иностранных фильмов
25.05.2017 12:04 Общество
Чешское телевидение предложит на выбор дубляж или субтитры иностранных фильмов
36 0
В выходные в Чехию придет тропическое тепло
25.05.2017 11:59 Общество
В выходные в Чехию придет тропическое тепло
45 0
Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу
25.05.2017 11:38 Общество
Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу
75 0
Немец скончался в чешском ночном клубе
25.05.2017 09:50 Общество
Немец скончался в чешском ночном клубе
350 0
Через некоммерческую организацию в Чехии исчезли миллионы крон
25.05.2017 09:32 Экономика
Через некоммерческую организацию в Чехии исчезли миллионы крон
188 0
В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг
25.05.2017 08:58 Политика
В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг
287 0
24
мая
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину
24.05.2017 16:07 Общество
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину
1284 0
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов
24.05.2017 15:42 Общество
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов
394 0


Мобильная версия