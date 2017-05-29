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За кого будут голосовать чехи на предстоящих парламентских выборах

За кого будут голосовать чехи на предстоящих парламентских выборах

artyommm 1 0
Центр изучения общественного мнения опубликовал результаты за май. Партия Андрея Бабиша ANO остается бесспорным лидером.
За кого будут голосовать чехи на предстоящих парламентских выборах

Если бы выборы в парламент проходили в середине мая, а не осенью, то в Нижнюю палату вошли бы шесть партий: «АНО» (ANO), Чешская социал-демократическая партия (ČSSD), Гражданская демократическая партия (ODS), Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL) и «Традиция Ответственность Процветание 09» (TOP 09). 

По данным Центра изучения общественного мнения (CVVM), больше всего голосов получило движение ANO – 33%. Из-за кризиса в правительстве ČSSD потеряла много голосов, и теперь ее могли бы выбрать 14% избирателей. Оппозиционные партии, наоборот, стали более симпатичными для граждан. В опросе общественного мнения, который проводился с 8 по 18 мая, т.е. до того как разрешился кризис в правительстве, участвовали 500 респондентов. 

Партия ODS впервые за последние 4 года в результатах исследования опередила коммунистов и с 13% голосов заняла третье место. Автор исследования Ян Червенка уточняет, что данный результат находится на грани статистической погрешности, поэтому делать на его основании какие-либо выводы в долгосрочной перспективе нельзя.

Согласно исследованию, в Палату депутатов с 8,5% голосов вошла бы партия KDU-ČSL и TOP 09 – с 7%. Тем не менее, Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия, скорее всего, будет участвовать в выборах в коалиции со Старостами и независимыми, за которых могли бы проголосовать 2% избирателей.

По словам Яна Червенки, единственная тенденция, которая прослеживается уже несколько месяцев подряд в исследованиях общественного мнения, – это дальнейшая потеря голосов партии ČSSD.

 

Наиболее заметным трендом, который показывает последнее исследование общественного мнения, является увеличение количества людей, которые не хотят идти на выборы. Если раньше 59-60% избирателей собирались голосовать, то теперь этот показатель понизился до 56%. 

Заметно стало больше людей, которые не знают, за кого голосовать. 23% опрошенных выбрали пункт «точно не пойду голосовать / не буду голосовать ни за какую партию». Еще 11% ответили, что не знают, за кого голосовать.

 

Если сравнивать результаты апрельского опроса общественного мнения с итогами мая, то можно заметить, что за ANO может проголосовать на 1,5% меньше избирателей – всего 26%, хотя эта партия по-прежнему считается самой сильной, несмотря на демонстрации за отставку Андрея Бабиша, которые прошли в Праге и других городах Чехии. 

Главный конкурент ANO – социал-демократы, которые также потеряли за последний месяц голоса избирателей: с 18% до 14%. Количество человек, которые собираются голосовать за остальные партии, увеличилось, но незначительно. 

За коммунистов проголосовали бы 13,5% (на 1% больше), за ODS – 9% (на 0,5% больше), за TOP 09 – 9% (на 1% больше), за KDU-ČSL – 7% (на 0,5% больше), за партию SPD (Свобода и прямая демократия – Томио Окамура) – 5% (на 1% больше), за пиратов – 4,5% (на 1,5% больше), за зеленых – 3,5% (на 0,5% больше). Количество голосов за STAN (Стартосты и независимые) не изменилось – 2,5%, за Партию свободных граждан (Svobodní) – 2%.

Парламентские выборы в Чехии назначены на 20-21 октября.

Источник: ihned.cz

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Темы
выборы Парламент ЧР партии Опрос общественного мнения
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