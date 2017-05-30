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Демонстрации против НАТО в Чехии оплачивались русскими

Демонстрации против НАТО в Чехии оплачивались русскими

artyommm 660 0
Хакеры из Украины взломали компьютер белорусского активиста, который получал деньги от российского олигарха и искал заинтересованных лиц в Центральной Европе для проведения пророссийских демонстраций.
Демонстрации против НАТО в Чехии оплачивались русскими

В середине марта украинские хакеры раскрыли информацию о том, что пророссийский активист и член Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM) Ладислав Кашука, известный по организации демонстраций против НАТО, получал финансовую поддержку от российского олигарха Константина Малофеева, который находится в санкционном списке США из-за поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины. 

В 2014 году чех должен был использовать полученные деньги именно на проведение демонстраций в Чехии, нацеленных против прозападного правительства на Украине. Так как Кашука изначально не знал, кто предлагает ему деньги, он решил их принять. Как он сам говорит, они были предназначены «для хорошего дела», – цитирует члена партии издание The New York Times. Американская газета называет Кашуку не иначе как «чешским сталинистом».

Информация о финансировании пророссийских активистов в Центральной Европе просочилась из-за хакеров, которые напали на компьютер белоруса Александра Усовского и прочитали его переписку. В ней говорится о том, что Усовский, как посредник олигарха Малофеева, общался с активистом и стронником российского режима. Неизвестный Кашуке человек предлагал определенные суммы на проведение пророссийских демонстраций.

Сначала чешский активист получил около 300 евро на покупку флагов и транспарантов для демонстрации против НАТО и прозападного правительства на Украине. За эти деньги он также должен был купить и флаги украинских сепаратистов Донецкой и Луганской народных республик. Затем Кашука получил 500 евро на покупку видеокамеры для съемки роликов и их размещения в интернете.

Чех работает в службе охраны одного из торговых центров в Праге. В свободное время он ведет блоги на пророссийских сайтах, где выражает восхищение Сталиным, Готвальдом и Владимиром Путиным. Так как он не понимал, от кого именно получает деньги, Кашука решил принять их.

Ладислав Кашука был не единственным из ряда пророссийских активистов в странах Центральной и Восточной Европы, которые через Усовского получали деньги летом 2014 года. Усовский сконцентрировался на активистах в Венгрии, Польше и Словакии. И хотя демонстрации привлекли лишь небольшое количество людей, он не собирался останавливаться: в начале текущего года он рассчитывал бюджет для других заинтересованных лиц.

По информации The New York Times, Усовский получил 100 тысяч евро от Малофеева, предназначенных для финансирования «подготовительной фазы» его работы в Восточной Европе. Сам посредник отказался комментировать данный факт. Позже олигарх Малофеев перестал отвечать на письма Усовского, и белорусский активист остался без денег. 

Источник: info.cz

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Темы
Пропаганда Россия НАТО хакеры
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