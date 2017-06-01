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Сенат не пропустил закон об ужесточении проживания иностранцев в Чехии

Сенат не пропустил закон об ужесточении проживания иностранцев в Чехии

Vladislava M 229 0
Чешские сенаторы вернули в Парламент закон об ужесточении проживания и трудоустройства иностранцев. По их мнению, разработанные меры противоречат конституции и нарушают права человека.
Сенат не пропустил закон об ужесточении проживания иностранцев в Чехии

Чешский Сенат не принял ужесточенные условия проживания и работы иностранцев в Чехии, которые разработало Министерство внутренних дел в рамках поправки к закону. Сенаторы решили, что эти меры противоречат конституции, законам ЕС и обязательствами Чехии о правах человека. Сенат возвратил законопроект в Парламент для повторного обсуждения.

Министр внутренних дел Милан Хованец считает, что претензии Сената не обоснованы. По его словам, расхождений с конституцией в законопроекте он не видит. Министр добавил, что законопроект прошел в Сенат после голосования депутатов. За него проголосовали 148 человек: этого достаточно, чтобы не принимать вето верхней палаты. По мнению министра, законопроект нужен и для регулирования экономической миграции.

Бывший министр по правам человека Йиржи Динстбир сказал, что законопроект мешает городским представителям контролировать заселение иностранцев во временные учреждения для беженцев и ограничивает право на объединение семьи.

«В такой форме законопроект противоречит конституции и европейскому праву, а также положениям о защите прав человека», – заявил министр.

Вернуть законопроект в Парламент требовала и Экономическая палата ЧР.

Законопроект должен был по образцу закона об убежище останавливать рассмотрение заявления на получение вида на жительство, если иностранец без уважительной причины не явился на процедуру, лгал или предлагал поддельные документы. Также на решение должна была влиять судимость иностранца за умышленное уголовное преступление.

Ограничить нежелательную экономическую миграцию законопроект должен был через наказание скрытого трудоустройства через агентства без разрешения биржи труда.

Также законопроект вводил категорию ненадежного работодателя. В нее попадают фирмы с задолженностями, неоплатой страховки за сотрудника или нелегальным трудоустройством. У таких компаний решили отобрать право на трудоустройство иностранца. Против этого выступили союзы чешских работодателей.

Кроме того, законопроект предполагал и некоторые улучшения. Например, работающие иностранцы могли бы жить в Чехии до полугода и не подавать каждые три месяца заявление на продление визы. Иностранным предпринимателям решили выдавать вид на жительство до двух лет, если их деятельность касается крупных инвестиций в Чехии.

Изменения закона о пребывании иностранцев потребовали директивы ЕС, принятые три года назад. Согласно данным директивам, каждая страна должна завести новую карту для иностранного сотрудника. Карта должна позволить иностранцу проживать в Чехии до полугода, если он работает на должности менеджера, специалисты или стажера в фирме или корпорации с головным офисом вне ЕС. Также до полугода в стране могли бы находиться иностранцы, прибывшие на сезонные работы.

Источник: ČTK

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Темы
законы иностранцы иммиграция Чехия
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