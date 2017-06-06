МВД: Чехия больше не примет ни одного мигранта по квотам

После совещания правительства министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сообщил, что страна окончательно отказывается участвовать в системе квот и больше не будет принимать мигрантов.

Чехия не примет больше ни одного мигранта из Греции и Италии на основании квот Евросоюза. Чешское правительство назвало систему квот несостоявшейся и приняла такое решение на основании ухудшения ситуации с безопасностью. Журналистам об этом после совещания правительства сообщил министр внутренних дел Милан Хованец. Представители оппозиции согласились с решением правительства. Теперь Министерство внутренних дел будет готовиться к защите, если Еврокомиссия подаст на Чехию жалобу из-за несоблюдения обязательств.

«В системе квот до сентября, когда этот одноразовый механизм должен завершиться, Чехия больше не будет участвовать», – сказал Милан Хованец на пресс-конференции. Правительство посоветовало министерству прекратить всяческую деятельность в этой области.

По словам депутата партии ODS Яны Черноховой, решение правительства было правильным, хотя за пару месяцев до выборов оно и может показаться популизмом. По мнению депутата, система квот нарушает права суверенных государств. Решение поддержали партии TOP 09, KSČM и движение STAN, председатель которого Петр Газдик призвал правительство попытаться решить проблему на верховном уровне ЕС.

Такой шаг чешского правительства, по словам Хованеца, стал реакцией на высказывание еврокомиссара по внутренним делам ЕС Димитриса Аврамопулоса. Он потребовал, чтобы все государства ЕС выполнили свои обязательства и угрожал им санкциями. Согласно системе квот, Чехия должна до сентября принять примерно 2600 человек. До сих пор государство приняло только 12 беженцев из Греции.

С мая 2016 года Чехия не предложила ни одного места в программе, согласно которой до сентября этого года в Евросоюзе должны распределить 160 000 человек. К 12 мая по ЕС было расселено только 18 418 человек. Еврокомиссия признала, что осуществить изначальный план не получится.

За невыполнение обязательств по принятию мигрантов Европейская комиссия может обратиться в суд и наложить на государство штраф. Эксперты МВД Чехии оценивают его в сумму около 10 млн евро.

Страны ЕС в сентябре 2015 года, несмотря на несогласие Чехии и других членов союза, договорились о помощи Греции и Италии, постигнутым миграционным кризисом.

Согласно договору, страны Евросоюза должны расселить 120 000 беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи. Вместе с предыдущими обязательствами количество беженцев, которых нужно распределить по ЕС, составило 160 000 человек.

Источник: ČTK