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Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз

Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз

Vladislava M 207 0
Президент ЧР Милош Земан во время своего рабочего визита во Вьетнам сообщил о том, что он договорился с вьетнамским президентом об отмене краткосрочных туристических виз для чехов и обмене заключенными.
Фото: Дружеская встреча президентов Чехии и Вьетнама, фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз

Президент Чехии Милош Земан сообщил о том, что во время визита во Вьетнам он договорился с президентом Чаном Дай Куангом об отмене краткосрочных виз для чешских туристов. Об этом Земан рассказал в среду на пресс-конференции. О конкретных результатов этой меры еще будут вести дальнейшие переговоры.

Глава Чехии уже сообщил журналистам, что стороны заключили договор, который должен устранить два значимых препятствия в развитии чешско-вьетнамских отношений. Первым он назвал отсутствие прямых рейсов. Вторым – существование краткосрочных туристических виз, которые мешают чешским туристам посещать Вьетнам.

По словам Земана, Вьетнам уже отменил такие визы для Германии и Франции.

«Я рад сообщить вам, что оба президента договорились о введении прямого авиасообщения между Хошимином и Прагой, а также об отмене краткосрочных туристических виз», – заявил Земан и добавил, что если рейс введут, то Чехия готова открыть в Хошимине генеральное консульство.

Окончательное решение об отмене туристических виз примет вьетнамская сторона. Пока на официальном уровне такого решения не принято. В любом случае это будет односторонний шаг Вьетнама. Отмену краткосрочных туристических виз и для вьетнамцев должен принять Евросоюз.

Также Чехия и Вьетнам договорились о взаимной передаче осужденных граждан. Это значит, что чешские осужденные во Вьетнаме смогут отбывать срок дома, а вьетнамцы, осужденные в Чехии, – на своей родине.

Источник: Novinky.cz

 

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Темы
Милош Земан Вьетнам визы Туризм
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