Премьер-министр Чехии заявил о разводе с женой

Богуслав Соботка и его супруга Ольга составили общее заявление, в котором сообщили о разводе. Причиной стало длительное давление, которому подвергается жизнь политика и его близких.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сообщил о том, что разводится с женой Ольгой. Причиной развода назвали длительное давление, которому во всех аспектах подвергается жизнь политика и его близких. Об этом супруги заявили в совместном заявлении, которое представил пресс-секретарь правительства ЧР Мартин Айрер.

«Мы продолжаем относиться друг к другу с глубоким уважением, которое поможет нам разобраться с этой ситуацией и проявить взаимопонимание. Наша главная общая цель – создать для наших детей такую среду, которая позволит им и дальше расти с участием обоих родителей», – говорится в заявлении.

По словам супругов, это не поспешное решение, мотивированное конкретной ситуацией или личностью.

До сих пор СМИ, включая бульварные издания, не уделяли внимания семье Соботки. Супруги поблагодарили журналистов за сдержанность.

Богуслав и Ольга Соботка заключили брак в апреле 2003 года в замке Глубока-над-Влтавой. В то время Соботка был министром финансов. У супругов есть два сына: Давид и Мартин.

Ольга Соботка практически не участвовала в общественной и политической жизни. С премьером она несколько раз посетила новогодний обед с президентской супружеской четой в Ланах. В зарубежных поездках Ольга сопровождала супруга лишь в исключительных случаях: например, в 2014 году в Германию, Австрию и США.

В прошлом браки распадались и у других премьер-министров Чехии. Среди председателей правительства не были разведены только Йозеф Тошовски, Йиржи Руснок и Вацлав Клаус.

Источник: ČTK