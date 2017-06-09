Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Премьер-министр Чехии заявил о разводе с женой

Премьер-министр Чехии заявил о разводе с женой

Vladislava M 212 0
Богуслав Соботка и его супруга Ольга составили общее заявление, в котором сообщили о разводе. Причиной стало длительное давление, которому подвергается жизнь политика и его близких.
Премьер-министр Чехии заявил о разводе с женой

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сообщил о том, что разводится с женой Ольгой. Причиной развода назвали длительное давление, которому во всех аспектах подвергается жизнь политика и его близких. Об этом супруги заявили в совместном заявлении, которое представил пресс-секретарь правительства ЧР Мартин Айрер.

«Мы продолжаем относиться друг к другу с глубоким уважением, которое поможет нам разобраться с этой ситуацией и проявить взаимопонимание. Наша главная общая цель – создать для наших детей такую среду, которая позволит им и дальше расти с участием обоих родителей», – говорится в заявлении.

По словам супругов, это не поспешное решение, мотивированное конкретной ситуацией или личностью.

До сих пор СМИ, включая бульварные издания, не уделяли внимания семье Соботки. Супруги поблагодарили журналистов за сдержанность.

Богуслав и Ольга Соботка заключили брак в апреле 2003 года в замке Глубока-над-Влтавой. В то время Соботка был министром финансов. У супругов есть два сына: Давид и Мартин.

Ольга Соботка практически не участвовала в общественной и политической жизни. С премьером она несколько раз посетила новогодний обед с президентской супружеской четой в Ланах. В зарубежных поездках Ольга сопровождала супруга лишь в исключительных случаях: например, в 2014 году в Германию, Австрию и США.

В прошлом браки распадались и у других премьер-министров Чехии. Среди председателей правительства не были разведены только Йозеф Тошовски, Йиржи Руснок и Вацлав Клаус.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
Богуслав Соботка Чехия
Читайте
по теме 
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало
31.05.2017 10:08 Общество
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало
707 0
Завтра в Чехии уволят министра финансов
23.05.2017 15:24 Политика
Завтра в Чехии уволят министра финансов
1639 0
Андрея Бабиша в чешском правительстве заменит бывший директор Microsoft
18.05.2017 09:40 Политика
Андрея Бабиша в чешском правительстве заменит бывший директор Microsoft
1466 0
Министр образования Чехии подает в отставку
10.05.2017 09:12 Политика
Министр образования Чехии подает в отставку
1688 0
Последние новости:
09
июня
Чем Чехия удивит мир на выставке Expo 2017 в Астане
09.06.2017 11:00 Общество
Чем Чехия удивит мир на выставке Expo 2017 в Астане
1 0
Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен
09.06.2017 10:30 Общество
Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен
42 0
В Чехии открыли вакансию по работе мечты: Нужно путешествовать и писать в Instagram
09.06.2017 10:21 Общество
В Чехии открыли вакансию по работе мечты: Нужно путешествовать и писать в Instagram
159 0
08
июня
Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах
08.06.2017 19:02 Общество
Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах
461 0
Министерство юстиции Чехии извинилось перед студентом Шевцовым
08.06.2017 18:39 Общество
Министерство юстиции Чехии извинилось перед студентом Шевцовым
1121 0
Виктор Лехман, владелец LEKVI GROUP: «Мы выбираем долгую игру»
08.06.2017 16:40 Интервью
Виктор Лехман, владелец LEKVI GROUP: «Мы выбираем долгую игру»
608 0
Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд
08.06.2017 11:59 Общество
Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд
555 0
Карлов университет вошел в рейтинг лучших учебных заведений мира
08.06.2017 11:25 Общество
Карлов университет вошел в рейтинг лучших учебных заведений мира
406 0
Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу
08.06.2017 11:04 Культура
Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу
454 0
Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием
08.06.2017 10:41 Общество
Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием
2049 0


Мобильная версия