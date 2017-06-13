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Премьер-министр Чехии обеспокоен задержанием демонстрантов в России

Премьер-министр Чехии обеспокоен задержанием демонстрантов в России

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Богуслав Соботка выразил недовольство задержаниями демонстрантов, участвовавших в акциях протеста в День России.
Фото: www.facebook.com/sobotka.bohuslav/photos
Премьер-министр Чехии обеспокоен задержанием демонстрантов в России

Сегодня Кремль отверг призывы США и Евросоюза отпустить демонстрантов, задержанных в Москве и Санкт-Петербурге во время вчерашних протестов, организованных оппозиционером Алексеем Навальным в День России. Демонстрации, проводить которые не разрешили, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «опасной провокацией» и предупредил, что «провокаторы» должны были рассчитывать на наказание.

Задержания в России раскритиковал и чешский премьер-министр Богуслав Соботка.

«События в России тревожны. Люди имеют право выразить свою точку зрения и не быть при этом задержанными. Российское правительство должно уважать свободу выражения и общественных собраний», – написал Соботка в своем Твиттере.

 

 

«В Москве, где десятки тысяч человек вчера (в понедельник) праздновали национальный праздник, действия групп провокаторов представляли опасность для граждан», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, именно против таких провокаторов приняли меры правоохранительные органы с целью обеспечения порядка.

С призывами иностранных государств выпустить задержанных участников демонстраций на свободу Кремль не согласился. По официальному сообщению, участники мирных акций не были задержаны, но действия против провокаторов были проведены в соответствии с законом.

Российская полиция задержала больше тысячи демонстрантов. Алексей Навальный был задержан в подъезде. Его арестовали на 30 дней за повторное нарушение закона о проведении демонстраций. Хотя репортеры на месте информировали о брутальных задержаниях спецназа, как минимум в двух случаях демонстрантов обвинили в нападении на полицейских.

По словам Пескова, граждане России имеют полное право выражать свою точку зрения, если они действуют в соответствии с законом на акциях, разрешенных правительством.

В Праге 12 июня также прошел митинг напротив посольства России. В нем поучаствовало около 100 человек.

Источник: ČTK

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Россия митинг Богуслав Соботка Чехия
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