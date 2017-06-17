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Видео: Королева Великобритании приняла президента Чехии с супругой и дочерью

Видео: Королева Великобритании приняла президента Чехии с супругой и дочерью

Vladislava M 677 0
Прием у английской королевы проходил по строгим правилам: темы для разговора могла предлагать только Елизавета II.
Фото: https://twitter.com/RoyalFamily
Видео: Королева Великобритании приняла президента Чехии с супругой и дочерью

Королева Великобритании Елизавета II приняла чешского президента Милоша Земана на краткой аудиенции. Президента сопровождали его супруга Ивана и дочь Катержина. Начало церемонии задержали примерно на 20 минут, так как королева незадолго до приема решила посетить место трагического пожара, который произошел в многоэтажном доме в Лондоне. В огне погибли десятки человек.

На приеме президент Милош Земан говорил о десятках тысяч чешских граждан, которые сейчас работают или учатся в Великобритании, и о том, какой будет их судьба после выхода Великобритании из Евросоюза.

С собой он привез для королевы два подарка: брошь с чешским гранатом и шелковый платок с мотивами творчества чешского графика Вацлава Холлара.

 

 

Прием продлился около 15 минут. При нем соблюдались очень строгие правила коммуникации с монаршей особой. Гость должен был ждать, пока Елизавета II сама начнет разговор. Королева определяла и темы беседы. Если бы Милош Земан по собственной инициативе поднял политическую тему (например, вопрос «брекзита»), это бы расценили как исключительную невежливость. Британская королева должна быть строго аполитичной главной государства, в связи с этим определяются и правила разговора.

Прием в Букингемском дворце организовало чешское посольство в Великобритании.

«Это успех чешской дипломатии и Чешской Республики в Великобритании. Переговоры об определении даты приема длились долгих пять месяцев», – прокомментировал посол ЧР в Великобритании Либор Сечка.

Ранее с королевой Великобритании встречались и другие президенты Чехии. Вацлав Гавел встретился с Елизаветой II трижды: два раза в 1996 году (28 марта и 30 июня) и в 1998 году, 19 октября. 6 июня 2004 года состоялась встреча Елизаветы II с президентом Вацлавом Клаусом и его супругой Ливией на торжественной церемонии к 60-летию флота союзников в Нормандии. 8 августа 2004 года королева приняла Вацлава Клауса с супругой в Букингемском дворце.

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Темы
Великобритания Милош Земан Чехия
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