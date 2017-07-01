В Чехии отпраздновали День Независимости Беларуси

В честь праздника посол Беларуси провел торжественный прием, который был также приурочен к важной дате – 500-летию белорусского книгопечатания.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента Чешской Республики, представители Канцелярии Президента Чехии, внешнеполитического ведомства, министерств промышленности и торговли, сельского хозяйства, Чешско-Белорусской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты по странам СНГ, деловых и научных кругов, общественных и ветеранских организаций, руководство отдельных регионов, творческая интеллигенция, актив белорусской диаспоры.

Кроме того, присутствовали главы и представители ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Чехии.

Главный повод торжественного приема – День Независимости Республики Беларусь. Этот день считается главным праздником белорусской государственности. А в этом году он еще и совпал с важной датой – 500-летием белорусского книгопечатания. Первой книгой Беларуси считается Библия на церковнославянском языке Франциска Скорины. Кстати, накануне копии Библии Скорины представители посольства Беларуси передали в пражские библиотеки.

С чешской стороны с приветственным словом выступил директор Национальной библиотеки Чешской Республики М. Коцанда.