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Украина не впустила на территорию страны чешского депутата

Украина не впустила на территорию страны чешского депутата

Vladislava M 786 0
Чешский беспартийный депутат прибыл в Киев вместе с другими депутатами, чтобы посетить Парламентское собрание НАТО. По соображениям безопасности его не пустили в страну.
Украина не впустила на территорию страны чешского депутата

В понедельник на территорию Украины не пустили чешского депутата Милана Шарапатку. Депутат направлялся в Киев вместе с другими членами делегации, чтобы посетить Парламентское собрание НАТО. Чеху пришлось остаться в транзитной зоне киевского аэропорта. Сегодня он вернулся в Чехию.

«Я спрашивал, что стало причиной отказа, но мне отказались это сообщать. Я остался в транзитной зоне, хотя моих коллег пропустили», – рассказал Шарапатка.

По словам депутата, его удивило поведение украинских властей, и теперь он собирается разобраться в инциденте.

«Я попрошу министра зарубежных дел отослать ноту протеста и попрошу председателя Парламента запретить въезд в Чехию некоторым украинским депутатам», – заявил Шарапатка.

Три года назад Милан Шарапатка был в Крыму как наблюдатель на референдуме о присоединении полуострова к России. Но чех считает, что причиной отказа ему во въезде стало не это.

«С того времени я был в Украине несколько раз с тем же паспортом, и никаких проблем не было», – утверждает депутат.

По его словам, украинская сторона знала о его визите и могла заранее предупредить, что его приезд нежелателен. Чешское правительство, как и весь Евросоюз, не признают присоединение Крыма к России.

Кроме Шарапатки на Парламентское собрание НАТО в Киеве из Чехии поехали социальные демократы Антонин Седя и Вацлав Клучка, Мартин Седларж (ANO) и Йозеф Некл (коммунистическая партия ЧР).

По словам депутата Седи, в воскресенье он обсудил инцидент с чешским послом Радеком Матулой и секретарем делегации Ивой Масаржиковой.

«Согласно моей информации, Шарапатке запретили въезд в Украину до 2018 года по соображениям безопасности. Что стало причиной, украинские органы не сообщают», – сказал депутат.

После возвращения в Чехию он также собирается разобраться в проблеме с Министерством иностранных дел.

В январе прошлого года украинская дипломатия протестовала против частного визита коммунистических депутатов Зденека Ондрачека и Станислава Мацковика в область Донецка. В этом году пятилетний запрет на въезд в Украину получил чешский депутат от движения «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик, так как он участвовал в праздновании третьей годовщины присоединения Крыма к России.

Источник: ČTK

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Украина Палата депутатов ЧР Чехия
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