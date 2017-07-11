Новым послом США в Чехии станет Стивен Кинг

Президент США Дональд Трамп, наконец, назначил нового посла в Чехии. Он номинировал на эту должность 76-летнего бизнесмена Стивена Кинга.

Фото: Стивен Кинг, будущий посол США в Чехии.

Американский президент Дональд Трамп номинировал на должность посла США в Чехии предпринимателя Стивена Кинга. Утвердить его на эту кандидатуру должен американский Сенат. В социальной сети Twitter Кинга уже поздравил бывший посол США в Чехии Эндрю Шапиро.

«Поздравляю и желаю всего наилучшего Стиву Кингу, который был номинирован новым американским послом в Чехии. Нет лучше работы, чем представлять США в Праге», – написал Шапиро.

Congrats & best wishes to Stephen King, nominated as new US amb to CZ. No better job than representing US in Prague https://t.co/8JOewmYnq8 — Andrew Schapiro (@AndySchapiro) 11 июля 2017 г.

Кинга, который в начале своей карьеры работал в ФБР и следовательской комиссии Сената США, Трамп номинировал на должность посла в понедельник.

Долгое время ходили слухи, что новым американским послом в Чехии должна стать бывшая жена Трампа Ивана, уроженка небольшого чешского городка. Эту идею поддерживал и президент Милош Земан. Наконец, Ивана Трамп сама отказалась от того, чтобы становиться новым послом.

Последним американским послом в Чехии был Эндрю Шапиро, которого в 2014 году назначил бывший президент Барак Обама. Шапиро покинул должность в январе, когда Трамп стал президентом. Шапиро был известен и напряженными отношениями с президентом Милошем Земаном.

Источник: idnes.cz