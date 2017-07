Новым послом США в Чехии станет Стивен Кинг

Американский президент Дональд Трамп номинировал на должность посла США в Чехии предпринимателя Стивена Кинга. Утвердить его на эту кандидатуру должен американский Сенат. В социальной сети Twitter Кинга уже поздравил бывший посол США в Чехии Эндрю Шапиро.

Congrats & best wishes to Stephen King, nominated as new US amb to CZ. No better job than representing US in Prague https://t.co/8JOewmYnq8