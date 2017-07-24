Чешский министр решит судьбу крупного экс-чиновника из России

Конституционный суд ЧР не удовлетворил жалобу бывшего российского чиновника Александра Николаева: суд не видит причин отказать в его выдаче в Россию, где его преследуют за хищение государственных денег.

Бывший высокопоставленный чиновник из России Александр Николаев может быть выдан в РФ для уголовного преследования. Конституционный суд ЧР отверг его жалобу.

В России Николаева обвиняют во взяточничестве и в том, что он украл у государства десятки миллионов рублей. На своей должности генерального директора «Транспортного комбината «Россия» он напрямую подчинялся президенту РФ Владимиру Путину. Чтобы экстрадировать бывшего чиновника в Россию, теперь нужна только подпись министра юстиции ЧР Роберта Пеликана.

Конституционный суд в Чехии рассмотрел обращение и жалобу Николаева и отверг ее как безосновательную. Согласно мнению суда, из содержания материалов об экстрадиции нельзя предположить, что российские правоохранительные органы отнеслись бы к чиновнику необъективно или предвзято.

Николаев в жалобе упомянул свое плохое состояние здоровья и сомнительный уровень медицины в российских тюрьмах. Этот аргумент суд также не признал, так как чиновник, согласно судебному вердикту, не приложил к заявлению никаких подтверждений своих болезней и лечения.

Теперь вопрос выдачи Александра Николаева в Россию зависит полностью от решения министра юстиции ЧР.

«Господин министр еще не принял решения по поводу требования РФ выдать Александра Николаева для уголовного преследования в Российскую Федерацию. Он сделает это в ближайшее время, если не наступят какие-либо препятствия для принятия решения», – информировал пресс-секретарь Министерства юстиции ЧР Якуб Ржиман.

63-летний Александр Николаев контролировал президентское строительство в России. Его обвинили в том, что он мошенническим путем похитил миллионы рублей из государственного бюджета. Согласно Генеральной московской прокуратуре, которая прислала в Чехию документы по делу, Николаева подозревают в сговоре и хищении миллионов рублей, выделенных на ремонт вокзала. Николаев не признает вину и утверждает, что это ложь.

В 2014 году Николаев вскоре после обыска его квартиры в России сбежал в Чехию, где скрывался в Карловых Варах. В 2016 году его арестовала полиция на основании международного ордера на арест. Верховный суд в Праге и краевой суд Пльзеня согласились с экстрадицией чиновника, но последний попросил политического убежища и подал жалобу в Конституционный суд, которую, однако, не удовлетворили.

Источник: Českatelevize.cz