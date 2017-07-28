Министры в Швеции подали в отставку из-за чехов

Премьер-министр Швеции сообщил об отставке министров внутренних дел и инфраструктуры.

Фото: Стокгольм

Министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман и министр инфраструктуры Анна Юханссон подали в отставку из-за ошибки в системе безопасности. Ей воспользовались чешские сотрудники технологической компании IBM, которые получили доступ к двум секретным базам данных полиции Швеции. По информации агентства Reuters, об отставке министров сообщил премьер Стефан Лёвен, который уже успел назвать имена их преемников.

Изменения в правительстве приобрели вынужденный характер после того, как шведская оппозиция пригрозила провести голосование о недоверии министрам обороны, внутренних дел и инфраструктуры.

Министр обороны Петер Хультквист сообщил, что останется на посту, несмотря на угрозу голосования о недоверии. По информации BBC, шведские комментаторы предполагали, что в отставку подаст все правительство Швеции, но премьер-министр сообщил, что не хочет ввести страну в политический кризис, сославшись на брексит и безопасность.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что шведская транспортное управление Transportstyrelsen в 2015 году заказало у IBM администрирование компьютерных сетей. При переводе систем шведское правительство не уделило должного внимания мерам безопасности. В результате троим чешским техникам IBM удалось получить доступ ко всем данным транспортного управления, включая секретные базы данных.

В одной базе были собраны криминальные сведения, в другой – находился список подозреваемых, которые сами еще не знали, что ими интересуются правоохранительные органы.

Кроме чехов доступ к шведским секретным базам данных получили сербские администраторы. Через правительственную сеть безопасности они могли следить за коммуникацией транспортного управления и 34 других правительственных учреждений Швеции.

Источник: ceskatelevize.cz