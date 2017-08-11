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Полиция потребовала выдачи экс-министра Бабиша от Парламента Чехии

Полиция потребовала выдачи экс-министра Бабиша от Парламента Чехии

artyommm 9 0
Палата депутатов ЧР получила заявление от криминальной полиции с требованием выдать из-под защиты политика Андрея Бабиша, в отношении которого могут возбудить уголовное дело в связи с дотациями на ферму «Гнездо аиста».
Фото: www.facebook.com/AndrejBabis/photos
Полиция потребовала выдачи экс-министра Бабиша от Парламента Чехии

В четверг, 11 августа, криминальная полиция потребовала от Палаты депутатов выдать двух самых влиятельных политиков движения ANO: Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека. Данную информацию подтвердил председатель Парламента Ян Гамачек. 

Заявление пришло от департамента по экономическим преступлениям пражской криминальной полиции. Как заявил Гамачек, документ незамедлительно был передан комитету Палаты депутатов по выдаче мандатов и иммунитета. Больше никаких подробностей он не сообщил. Известно, что заявление касается дотаций на строительство фермы Čapí hnízdo («Гнездо аиста»).

Андрей Бабиш охарактеризовал заявление полиции как попытку политической системы уничтожить его. «С января 2016 года по Праге ходили слухи, что на меня что-то готовят. Это давно задуманная акция. Изначально пришло анонимное заявление в суд, и я слышал, что было отдан приказ – начать уголовное преследование в отношении меня не позднее апреля 2017 года. Об этом говорили и депутаты в Парламенте <...>», – сообщает политик.

«"Гнездо аиста" – проект 2008 года! Почему никто почти 10 лет не проверял его, а потом, когда я оказался в политике, на это подают целевое заявление в суд, и полиция его расследует? Этот проект x раз проверяли, при гетманах Бендле и Рате и при министре финансов Калоусеке. Никогда контролирующие органы не констатировали сомнения в выдаче дотаций!» – поясняет Бабиш.

Комитет по выдаче мандатов и иммунитета будет рассматривать заявление 18 августа. Парламент будет заниматься вопросом выдачи депутатов на ближайшем собрании, которое состоится 5 сентября.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Андрей Бабиш полиция дотации
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