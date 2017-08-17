Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии

Милош Земан стал вторым кандидатом, который насобирал достаточное количество подписей избирателей и готов баллотироваться на пост президента Чехии в следующем году.

Фото: www.facebook.com/prezidentcr/photos

Нынешний глава государства Милош Земан стал вторым кандидатом на пост президента, так как ему удалось насобирать необходимое количество подписей граждан. Об этом вчера, 16 августа, сообщила его супруга Ивана. По ее словам, на данный момент у Земана 59 263 подписи.

Сбор подписей за Земана начался в конце апреля. Граждане могли скачать в интернете петиции или подписать их, например, в магазинах или ресторанах, поддерживающих действующего президента.

Первым достаточное количество подписей избирателей насобирал кандидат Михал Горачек. В интервью он сообщил, что за него подписались 70 000 человек, и еще 11 000 подписей он убрал, так как их бы все равно из-за ошибок не признало МВД.

Бывший директор Академии наук ЧР Йиржи Драгош сообщил, что на его счету более 40 000 подписей. Ожидается, что в скором времени он также войдет в число кандидатов на пост президента.

Другой путь для получения статуса кандидата выбрал заместитель председателя Сената от ГДП (ODS, Гражданской демократической партии) Ярослав Кубера. Он попытался получить подписи не граждан, а депутатов и сенаторов, и у него получилось. Но будет ли он на самом деле баллотироваться, станет понятно после осенних выборов в парламент.

Источник: idnes.cz