Чешский посол в Москве попросился домой

Дипломатические источники сообщают, что посол Чехии в Москве Владимир Ремек пожелал преждевременно завершить работу на своем посту и вернуться домой, к семье. Основанием для освобождения от должности послужит заявление дипломата. Как пишет издание Respekt, Ремек покинет посольство Чехии в российской столице до конца текущего года.
Четырехлетний мандат посла истекает в следующем году, но Ремек не может дождаться истечения срока. По предварительной информации, причиной стало желание проводить больше времени с семьей в Чехии.
Деятельность бывшего космонавта в посольстве в Москве никогда не была связана ни с какими компрометирующими событиями. Наоборот, Владимир Ремек пользовался уважением у представителей Кремля и президента Земана, который и назначил его на должность посла.
Ранее посол Чехии в Москве не присутствовал на переговорах Земана и Путина, где его заменяли канцлер Вратислав Минарж и советник Зденек Неедлы. Новым послом в России мог бы стать чиновник Ян Фулик, но МИД отказался от этой кандидатуры из-за ее проблематичного прошлого.
По информации чешского издания Respekt, в Москву могут направить нынешнего посла Чехии в Азербайджане Витезслава Пивоньку.
Источник: ihned.cz