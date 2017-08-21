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Чешский посол в Москве попросился домой

Чешский посол в Москве попросился домой

artyommm 755 0
Чешский журнал Respekt, ссылаясь на известные ему дипломатические источники, сообщил о желании нынешнего посла Чехии в Москве вернуться на родину, к семье. Дипломат не хочет дожидаться истечения срока мандата в следующем году.
Фото: www.facebook.com/remek.vladimir/photos
Чешский посол в Москве попросился домой

Дипломатические источники сообщают, что посол Чехии в Москве Владимир Ремек пожелал преждевременно завершить работу на своем посту и вернуться домой, к семье. Основанием для освобождения от должности послужит заявление дипломата. Как пишет издание Respekt, Ремек покинет посольство Чехии в российской столице до конца текущего года.

Четырехлетний мандат посла истекает в следующем году, но Ремек не может дождаться истечения срока. По предварительной информации, причиной стало желание проводить больше времени с семьей в Чехии. 

Деятельность бывшего космонавта в посольстве в Москве никогда не была связана ни с какими компрометирующими событиями. Наоборот, Владимир Ремек пользовался уважением у представителей Кремля и президента Земана, который и назначил его на должность посла. 

Ранее посол Чехии в Москве не присутствовал на переговорах Земана и Путина, где его заменяли канцлер Вратислав Минарж и советник Зденек Неедлы. Новым послом в России мог бы стать чиновник Ян Фулик, но МИД отказался от этой кандидатуры из-за ее проблематичного прошлого. 

По информации чешского издания Respekt, в Москву могут направить нынешнего посла Чехии в Азербайджане Витезслава Пивоньку.

Источник: ihned.cz

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посольство Россия Чехия
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