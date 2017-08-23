Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии

На данный момент три кандидата собрали необходимое количество подписей, чтобы баллотироваться на пост президента ЧР. Среди них действующий глава государства Милош Земан.

Вторые прямые выборы президента в Чехии состоятся 12 и 13 января 2018 года. Об этом сообщил председатель Сената Милан Штех. Напомним, выборы должны были состояться не позднее, чем в начале 2018 года. На пост президента будет баллотироваться нынешний глава государства Милош Земан. Второй тур выборов по необходимости может пройти на две недели позже.

Штех объяснил, почему в этом году дата президентских выборов была объявлена раньше: «Я принял решение раньше, чем при первых выборах пять лет назад, по той причине, что много кандидатов сейчас уже известно, кампания началась».

Претенденты на пост президента должны будут зарегистрироваться как кандидаты до 7 ноября. Уже известно, что, кроме действующего президента, баллотироваться собираются экс-глава Академии наук Йиржи Драгош и поэт Михал Горачек. Все они собрали более 50 000 подписей избирателей.

Еще два десятка человек сообщили о своем намерении участвовать в выборах в качестве кандидатов. Среди них, например, бывший директор автозавода в Млада-Болеслав Вратислав Кулганек или глава Ассоциации оборонной промышленности Йиржи Гинек.

Согласно закону, президентские выборы должны пройти так, чтобы их первый тур состоялся в течение 60 дней перед окончанием срока избрания действующего президента. Возможный второй тур должен пройти в течение 30 дней до завершения срока. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 года.

Источник: lidovky.cz