Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 17 °C
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии

Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии

artyommm 68 0
На данный момент три кандидата собрали необходимое количество подписей, чтобы баллотироваться на пост президента ЧР. Среди них действующий глава государства Милош Земан.
Названа дата предстоящих выборов президента в Чехии

Вторые прямые выборы президента в Чехии состоятся 12 и 13 января 2018 года. Об этом сообщил председатель Сената Милан Штех. Напомним, выборы должны были состояться не позднее, чем в начале 2018 года. На пост президента будет баллотироваться нынешний глава государства Милош Земан. Второй тур выборов по необходимости может пройти на две недели позже.

Штех объяснил, почему в этом году дата президентских выборов была объявлена раньше: «Я принял решение раньше, чем при первых выборах пять лет назад, по той причине, что много кандидатов сейчас уже известно, кампания началась».

Претенденты на пост президента должны будут зарегистрироваться как кандидаты до 7 ноября. Уже известно, что, кроме действующего президента, баллотироваться собираются экс-глава Академии наук Йиржи Драгош и поэт Михал Горачек. Все они собрали более 50 000 подписей избирателей.

Еще два десятка человек сообщили о своем намерении участвовать в выборах в качестве кандидатов. Среди них, например, бывший директор автозавода в Млада-Болеслав Вратислав Кулганек или глава Ассоциации оборонной промышленности Йиржи Гинек.

Согласно закону, президентские выборы должны пройти так, чтобы их первый тур состоялся в течение 60 дней перед окончанием срока избрания действующего президента. Возможный второй тур должен пройти в течение 30 дней до завершения срока. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 года.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
президент выборы Чехия
Читайте
по теме 
Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии
17.08.2017 13:46 Политика
Земан собрал подписи, чтобы снова баллотироваться на пост президента Чехии
827 0
Неизвестная чешская компания построит в Киргизии электростанцию на миллиард
17.07.2017 10:24 Экономика
Неизвестная чешская компания построит в Киргизии электростанцию на миллиард
1080 0
Завтра в Чехии уволят министра финансов
23.05.2017 15:24 Политика
Завтра в Чехии уволят министра финансов
1943 0
Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии
23.05.2017 14:41 Общество
Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии
1214 0
Последние новости:
23
августа
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
23.08.2017 10:06 Экономика
Прага готовится ограничить деятельность Airbnb
136 0
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
23.08.2017 09:19 Общество
В Праге открывается станция метро Jinonice, но появятся новые неудобства
272 0
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы
23.08.2017 09:03 Общество
Возле туристической дорожки в пражском парке лежали гранаты и боеприпасы
160 0
22
августа
В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма
22.08.2017 16:05 Культура
В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма
229 0
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников
22.08.2017 15:43 Культура
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников
149 0
Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов
22.08.2017 15:23 Общество
Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов
897 0
За кражу часов в Чехии иностранцев осудили на 8 лет тюрьмы
22.08.2017 14:24 Общество
За кражу часов в Чехии иностранцев осудили на 8 лет тюрьмы
622 0
В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове
22.08.2017 12:41 Общество
В Чехии наконец довели магистраль D11 из Праги до Градец-Кралове
418 0
Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии
22.08.2017 11:23 Экономика
Автопроизводитель Daimler построит крупнейший логистический центр в Чехии
301 0
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве
22.08.2017 09:24 Экономика
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве
855 0


Мобильная версия