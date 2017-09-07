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Экс-министра финансов Чехии ожидает уголовное преследование

Экс-министра финансов Чехии ожидает уголовное преследование

artyommm 537 0
Бывшего министра финансов Чехии и его первого заместителя собираются судить по делу о махинациях с имуществом компании Farma Čapí hnízdo.
Фото: www.facebook.com/AndrejBabis
Экс-министра финансов Чехии ожидает уголовное преследование

Парламент решил лишить экс-министра финансов Чехии Андрея Бабиша и его первого заместителя Ярослава Фалтынека депутатского иммунитета. Обоих, скорее всего, будет ожидать уголовное преследование в связи с переводами имущества в рамках компании Farma Čapí hnízdo. 

Что означает решение парламента? Стало понятно, что у Бабиша не осталось на политической сцене союзника, который бы поддержал его движение ANO в критический момент. В связи с расследованием полиции политику придется бороться на выборах в одиночку. Чтобы победить, необходимо чтобы его движение набрало более половины голосов избирателей.

Если выборы для Бабиша пройдут успешно, он снова получит депутатский мандат, но законодательный орган ЧР будет снова принимать решение о лишении его этого права. Эксперты сходятся во мнении, что безопасное правление политика возможно только при условии абсолютной победы движения ANO, а добиться этого будет сложно.

Источник: ihned.cz

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Темы
Андрей Бабиш Парламент ЧР
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