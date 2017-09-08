Остроумный чех отправил президенту Чехии Пикачу

«Прозрачный» счет действующего президента Чехии Милоша Земана, который собирает деньги на выборы, стал мишенью для шуток в интернете.

«Прозрачный» счет Милоша Земана, на который президент принимает деньги на предстоящие выборы, стал мишенью шуток в интернете. Один из меценатов отправил главе государства единым приказом переводы по три геллера с пометками, которые после специальных настроек складываются в рисунок персонажа Пикачу.

Таким остроумным оказался чех Милан Отагал, который во вторник, 5 сентября, пополнил счет действующего президента Чехии несколькими десятками переводов, каждый из них – по три геллера. Примечания к трансакциям были составлены таким образом, чтобы сложился рисунок покемона Пикачу.

Чтобы увидеть мультипликационного персонажа, пользователю нужно переключить браузер в режим разработчика. Отагал для своей шутки воспользовался средствами так называемого ASCII-арта, который заключается в создании произведений из символов. Первым это произведение заметил сайт Transparentní Miloš.

Земан создал свой аккаунт в начале сентября. В четверг, 7 сентября, на счету находилось 287 757 крон. Многие спонсоры отправляют президенту не только деньги, но и сообщения с оценкой его работы на Пражском Граде.

Источник: idnes.cz