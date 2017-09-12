Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 15 °C
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии

Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии

Vladislava M 569 0
Ивана Трамп призналась изданию The New York Post, что не захотела менять свой свободный стиль жизни ради престижной должности посла.
Фото: profitmedia.cz
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии

Бывшая супруга американского президента Дональда Трампа Ивана отказалась от предложения стать послом США в родной для нее Чехии. По словам Иваны, должность посла в Праге не стоила того, чтобы менять свой привычный стиль жизни. В понедельник об этом сообщило издание The New York Post.

«Мой бывший муж (Дональд Трамп – прим.ред.) сказал мне: если хочешь, становись послом. Мне нужно было бы провести четыре года в Праге: пришлось бы отказаться от Майами, весеннего и осеннего Нью-Йорка, Сен-Тропе летом», – объяснила журналу New York Post Ивана.

«Я люблю свою свободу и хочу делать то, что мне нравится. Ездить туда, куда захочу и с кем захочу. Мне не нужен престиж, а работа послом занимает все время с утра до вечера», – сообщила американскому изданию бывшая модель и предприниматель Ивана Трамп, которая совсем недавно издала книгу о том, каково это – воспитывать детей вместе с Дональдом Трампом.

Тем не менее, Ивана Трамп уверена, что справилась бы с задачей посла США в Чехии.

«Я была бы хорошим послом, потому что умею вести переговоры, ведь я опытная бизнес-вумен. Но это предполагало очень много работы, поэтому я сказала “нет”», – добавила она.

О том, что Ивана Трамп была бы подходящим кандидатом на должность американского посла в Праге, говорил и чешский президент Милош Земан.

По его словам, он сильно разозлился, когда Ивана отказалась от предложения.

«Я просто был в гневе! Если бы у меня была с собой палка, то получилась бы аналогичная сцена, как с премьер-министром Богуславом Соботкой», – заявил Земан в конце июля на телеканале Barrandov.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
посольство Чехия США
Читайте
по теме 
Чешский посол в Москве попросился домой
21.08.2017 09:33 Политика
Чешский посол в Москве попросился домой
2273 0
Новым послом США в Чехии станет Стивен Кинг
11.07.2017 10:51 Политика
Новым послом США в Чехии станет Стивен Кинг
2319 0
Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией
09.05.2017 17:14 Общество
Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией
1334 0
Facebook, вместо ложного, блокировал официальный аккаунт посольства России в Словакии
20.04.2017 10:09 Политика
Facebook, вместо ложного, блокировал официальный аккаунт посольства России в Словакии
1066 0
Последние новости:
13
сентября
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
13.09.2017 09:51 Общество
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
334 0
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
13.09.2017 09:21 Общество
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
342 0
12
сентября
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
12.09.2017 13:49 Общество
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
1365 0
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге
12.09.2017 11:36 Культура
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге
1685 0
В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар
12.09.2017 10:49 Общество
В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар
1705 0
11
сентября
Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты
11.09.2017 16:08 Экономика
Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты
682 0
«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру
11.09.2017 13:21 Общество
«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру
1705 0
В квартире в Праге нашли радиоактивные боеприпасы
11.09.2017 12:44 Общество
В квартире в Праге нашли радиоактивные боеприпасы
763 0
Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится
11.09.2017 11:55 Общество
Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится
1657 0
08
сентября
Реставратор обнаружил в Староместской ратуше послание потомкам
08.09.2017 16:03 Общество
Реставратор обнаружил в Староместской ратуше послание потомкам
1766 0


Мобильная версия