Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии

Ивана Трамп призналась изданию The New York Post, что не захотела менять свой свободный стиль жизни ради престижной должности посла.

Фото: profitmedia.cz

Бывшая супруга американского президента Дональда Трампа Ивана отказалась от предложения стать послом США в родной для нее Чехии. По словам Иваны, должность посла в Праге не стоила того, чтобы менять свой привычный стиль жизни. В понедельник об этом сообщило издание The New York Post.

«Мой бывший муж (Дональд Трамп – прим.ред.) сказал мне: если хочешь, становись послом. Мне нужно было бы провести четыре года в Праге: пришлось бы отказаться от Майами, весеннего и осеннего Нью-Йорка, Сен-Тропе летом», – объяснила журналу New York Post Ивана.

«Я люблю свою свободу и хочу делать то, что мне нравится. Ездить туда, куда захочу и с кем захочу. Мне не нужен престиж, а работа послом занимает все время с утра до вечера», – сообщила американскому изданию бывшая модель и предприниматель Ивана Трамп, которая совсем недавно издала книгу о том, каково это – воспитывать детей вместе с Дональдом Трампом.

Тем не менее, Ивана Трамп уверена, что справилась бы с задачей посла США в Чехии.

«Я была бы хорошим послом, потому что умею вести переговоры, ведь я опытная бизнес-вумен. Но это предполагало очень много работы, поэтому я сказала “нет”», – добавила она.

О том, что Ивана Трамп была бы подходящим кандидатом на должность американского посла в Праге, говорил и чешский президент Милош Земан.

По его словам, он сильно разозлился, когда Ивана отказалась от предложения.

«Я просто был в гневе! Если бы у меня была с собой палка, то получилась бы аналогичная сцена, как с премьер-министром Богуславом Соботкой», – заявил Земан в конце июля на телеканале Barrandov.

Источник: Novinky.cz