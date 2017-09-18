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Глава МИД Чехии попал в серьезную автоаварию

Глава МИД Чехии попал в серьезную автоаварию

artyommm 390 0
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек лично рассказал журналистам о том, что с ним произошло в минувшую пятницу.
Фото: Иллюстрация от pixabay.com
Глава МИД Чехии попал в серьезную автоаварию

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек рассказал подробности аварии, которая недавно с ним произошла. Он признался, что получил травму головы: «Я нащупал у себя какую-то дырку и сказал: боже мой, что это?». «При обгоне кто-то выехал вперед, и потом до меня доходило, что мы можем не успеть», – описывает ситуацию высокопоставленный чиновник.

Водителю удалось избежать столкновения с обгоняющей машиной, но оба автомобиля съехали в кювет. Министр благодарит бога за то, что на их пути не было деревьев. «Из автомобиля пошел дым, и, когда я понял, что у меня повсюду кровь, я сел на обочину и начал думать о себе, потому что показалось, что с остальными все в порядке», – рассказывает Заоралек.

ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, вечером возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо. Первую помощь после аварии министру оказала его спутница и охранник, который тут же прибежал. Они нашли какие-то бинты и начали делать перевязку, потому что самостоятельно министру остановить кровь не удавалось. 

Заоралек помнит, что в момент аварии был пристегнут. «Что касается маячка, не спрашивайте меня, как там точно было, я уже не вспомню, как мы ехали. Знаю, что в тот момент мы совершали обгон. Я читал. То, что случилось, я видел только краем глаза», – вспоминает глава МИД.

Заоралек сказал, что на какое-то время прекратит занятия плаванием и спортом, но голова у него уже не болит. В скором времени его ожидает медицинское обследование и удаление швов с головы. 

Пресс-атташе Южноморавской полиции Павел Шваб сообщил, что обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Полиция пока не назвала даже размер ущерба от аварии.

Источник: idnes.cz

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Темы
авария дтп Автомобили Министерство иностранных дел Любомир Заоралек
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