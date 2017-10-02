Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
Политики обещают сделать из Чехии цифровой рай

Политики обещают сделать из Чехии цифровой рай

artyommm 634 0
Политические партии в Чехии рассказывают, какую пользу могут принести государству информационные технологии и дают обещания на эту тему.
Политики обещают сделать из Чехии цифровой рай

Партии в Чехии перед выборами обещают избирателям бесплатный интернет и министерство информатики. Так называемая цифровая пропаганда звучит в республике сейчас так громко, как никогда раньше. 

Больше всего внимания на информационные технологии обращает внимания Чешская партия пиратов, которая обещает создать электронное правительство. Она поддерживает учреждение министерства информатики, которое бы занималось вопросами информатизации во всех сферах. 

Партия выпустила плакаты с надписями «Почему мы стоим в очередях в учреждениях, если у нас есть интернет?» и «Технологии должны помогать, а не тиранить». Пираты предлагают сделать все учреждения доступными онлайн, так как «бегать должны данные, а не люди по учреждениям». Партия также говорит о введении open source и открытых данных, а также сохранении нейтралитета сети.

Чешские коммунисты также признают, что сейчас на дворе цифровой век. Первоочередной задачей партия видит обеспечение доступа к уже работающим электронным гражданским сервисам. 

Андрей Бабиш пошел еще дальше. Он считает, что электронизация государства – само собой разумеющееся дело. Услуги учреждений должны быть доступны онлайн, с любым чиновником должна быть возможность провести видеоконференцию. Движение ANO пошло еще дальше и предложило сверхскоростной интернет для всех бесплатно. 

Источник: www.lupa.cz

Рассказать всем:
Темы
технологии интернет партии правительство выборы
Читайте
по теме 
Прагу заполонят бесплатные желтые велосипеды
25.09.2017 12:40 Общество
Прагу заполонят бесплатные желтые велосипеды
2047 0
МВД Чехии будет раздавать советы через приложение
04.09.2017 16:01 Общество
МВД Чехии будет раздавать советы через приложение
1308 0
Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания
31.08.2017 09:51 Экономика
Кассиров в чешских магазинах заменяют автоматами самообслуживания
857 0
Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете
15.08.2017 10:25 Общество
Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете
1108 0
Последние новости:
03
октября
Чешская полиция ищет владелиц украденных часов и украшений
03.10.2017 15:30 Общество
Чешская полиция ищет владелиц украденных часов и украшений
530 0
Водитель в Праге врезался в машину с детьми, скрываясь от полиции
03.10.2017 15:01 Общество
Водитель в Праге врезался в машину с детьми, скрываясь от полиции
375 0
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы
03.10.2017 14:02 Общество
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы
456 0
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
03.10.2017 11:33 Общество
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
285 0
Жители регионов Чехии догоняют пражан по уровню зарплат
03.10.2017 10:53 Экономика
Жители регионов Чехии догоняют пражан по уровню зарплат
304 0
Метеорологи предвещают в Чехии суровую зиму
03.10.2017 10:12 Общество
Метеорологи предвещают в Чехии суровую зиму
1252 0
02
октября
В Чехии зарыли в землю советский истребитель МиГ-21
02.10.2017 14:23 Культура
В Чехии зарыли в землю советский истребитель МиГ-21
1082 0
Минфин Чехии опозорился с запуском чековой лотереи
02.10.2017 13:12 Общество
Минфин Чехии опозорился с запуском чековой лотереи
2093 0
Пражским таксистам не удалось заблокировать дорогу к аэропорту
02.10.2017 11:23 Общество
Пражским таксистам не удалось заблокировать дорогу к аэропорту
1977 0
В Праге открылась уникальная детская площадка 1961 года
02.10.2017 10:50 Общество
В Праге открылась уникальная детская площадка 1961 года
1205 0


Мобильная версия