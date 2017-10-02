Политики обещают сделать из Чехии цифровой рай

Политические партии в Чехии рассказывают, какую пользу могут принести государству информационные технологии и дают обещания на эту тему.

Партии в Чехии перед выборами обещают избирателям бесплатный интернет и министерство информатики. Так называемая цифровая пропаганда звучит в республике сейчас так громко, как никогда раньше.

Больше всего внимания на информационные технологии обращает внимания Чешская партия пиратов, которая обещает создать электронное правительство. Она поддерживает учреждение министерства информатики, которое бы занималось вопросами информатизации во всех сферах.

Партия выпустила плакаты с надписями «Почему мы стоим в очередях в учреждениях, если у нас есть интернет?» и «Технологии должны помогать, а не тиранить». Пираты предлагают сделать все учреждения доступными онлайн, так как «бегать должны данные, а не люди по учреждениям». Партия также говорит о введении open source и открытых данных, а также сохранении нейтралитета сети.

Чешские коммунисты также признают, что сейчас на дворе цифровой век. Первоочередной задачей партия видит обеспечение доступа к уже работающим электронным гражданским сервисам.

Андрей Бабиш пошел еще дальше. Он считает, что электронизация государства – само собой разумеющееся дело. Услуги учреждений должны быть доступны онлайн, с любым чиновником должна быть возможность провести видеоконференцию. Движение ANO пошло еще дальше и предложило сверхскоростной интернет для всех бесплатно.

Источник: www.lupa.cz