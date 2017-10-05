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Кандидат на пост премьера Чехии: «Санкции против России ни к чему»

Кандидат на пост премьера Чехии: «Санкции против России ни к чему»

artyommm 1161 0
Андрей Бабиш, у которого большие шансы занять пост премьер-министра в чешском правительстве после выборов, считает, что санкции против России не эффективны, потому что они так и не заставили ее вернуть Крым Украине.
Кандидат на пост премьера Чехии: «Санкции против России ни к чему»

Один из претендентов на пост чешского премьер-министра, Андрей Бабиш, считает антироссийские санкции неэффективными. К тому же внешнюю политику Чехии, по мнению Бабиша, должен определять председатель правительства. 

Если на выборах большинство голосов наберет движение ANO Андрея Бабиша, и он будет собирать правительство, можно ожидать существенных перемен во внешней политике Чехии. В недавнем интервью изданию Hospodářské noviny он поставил под сомнение эффективность санкций против России и так называемых минских договоренностей о решении российско-украинского конфликта.

Бабиш признает, что Россия является агрессором, так как она оккупировала Крым, но, по его словам, санкции не заставили ее покинуть полуостров. Бабиш также заметил, что минские договоренности не работают, и никто не знает, что делать дальше. Так же считает и президент Чехии Милош Земан, который называет антироссийские санкции ошибкой.

Воспринимать всерьез высказывания Бабиша нужно серьезно потому, что, по его мнению, определять внешнюю политику государства должен председатель правительства. «Главную линию внешней политики должен назначать премьер. Но если у нас до сих пор премьер, который не говорит по-английски, то политикой сложно заниматься», – заявляет Бабиш.

Источник: ihned.cz

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Темы
Россия санкции Чехия Андрей Бабиш
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