Милош Земан: Полномочия президента в Чехии нужно расширить

Милош Земан заявил, что полномочия президента, избранного в прямом голосовании граждан, нужно расширять. Политики, которые высказываются против этого, просто завидуют широкой поддержке президента среди граждан, – считает Земан.

Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Милош Земан хотел бы расширить полномочия президента, избранного путем прямого голосования. Об этом он сообщил в телепередаче «Неделя с президентом» на телеканале TV Barrandov. По мнению Земана, глава государства должна иметь право на законодательную инициативу.

Также Земан хотел бы усложнить голосование против президентского вето. Сейчас для отмены вето достаточно 101 голоса в 200-членном парламенте. Президент считает, что это количество нужно повысить до 120 голосов.

Президент Чехии считает, что прямые выборы дают главе государства сильный мандат, поэтому его компетенции нужно адекватно расширить. Политики, которые не хотят поддерживать расширение полномочий, по его мнению, просто завидуют широкой поддержке президента, которую он получил от избирателей в прямом голосовании.

Еще в марте Земан говорил, что вернул бы президенту право предлагать Парламенту законы. Также он сообщил, что на следующем этапе президент должен получить право вмешиваться в выбор министров, увольнять их или отказываться от назначения.

Источник: ČTK