Президент Чехии возмутил своим высказыванием о Крыме посла Украины

Милош Земан высказался на тему Крыма и России в Совете Европы.

Фото: www.facebook.com/prezidentcr

Президент Чехии Милош Земан поделился мнением в Совете Европы на тему Крыма. Земан сказал, что российская аннексия Крыма является fait accompli, т.е. свершившимся фактом, и Киев должен получить за нее компенсацию.

Посол Украины в Праге Евгений Перебийнис охарактеризовал такое выступление как циничное: «Я бы хотел сказать, что мы с беспокойством воспринимаем высказывание чешского президента Земана, который, по сути, предложил Украине смириться с оккупацией Крыма Россией и получить за это какую-то финансовую компенсацию».

«Такое предложение немного цинично, потому что мы должны смириться не только с утратой своей территории, но также и согласиться с тем, что преследования украинцев и крымских татар русскими оккупантами в Крыму будут продолжаться. Жаль, что такие слова исходят от президента Чешской Республики, у которой, к сожалению, в истории тоже есть такой опыт с оккупацией и репрессиями», – добавил посол Перебийинис.

Напомним, вторые в современной истории Чехии прямые президентские выборы состоятся в январе 2018 года. Согласно последним данным Центра изучения общественного мнения, за Милоша Земана готово проголосовать наибольшее количество избирателей. Из 970 опрошенных людей прийти на выборы собирается 67%. 31% от этого количества думает голосовать за Земана, 18% а – за Йиржи Драгоша, 14% – за Михала Горачека.

Источник: novinky.cz