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Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев

Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев

artyommm 1170 0
Что ему ответили представители правительства Чехии?
Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев

За несколько недель до выборов в Чехии разгорелась война между партиями ČSSD и ANO, и поводом для нее стала борьба за иностранных сотрудников для чешских предприятий. 

Министр финансов ЧР Иван Пилны предложил на рассмотрение правительству документ, в котором говорится, что Чехия должна постепенно принять на работу 200 000 сотрудников из-за рубежа. Председатель ČSSD и министр иностранных дел Любомир Заоралек отверг это предложение, так как считает, что большой приток мигрантов может нести угрозу стране.

Заоралек не прокомментировал, с какими именно рисками может столкнуться ЧР, если на работу приедет 200 000 иностранцев. По информации издания Pravo, опасной может оказаться миграция из Вьетнама. Именно вьетнамцы чаще всего фигурируют в делах чешской полиции, связанных с раскрытием банд по производству наркотиков и их пересылке в Германию и другие страны.

Правительство не будет голосовать ни за, ни против предложения Пилного. Министр предложил документ как источник информации. Известно, что с ним уже не согласились вице-премьер Павел Белобрадек. Заоралек считает, что Пилны работает в компании с Бабишем, и поэтому агитирует власти за дешевую рабочую силу из-за границы, которая нашла бы потом работу на фабриках «Агроферта». 

Источник: novinky.cz

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