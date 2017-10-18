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Демонстранты на Пражском Граде: «Чехия – это не Земан»

Демонстранты на Пражском Граде: «Чехия – это не Земан»

artyommm 348 0
Перед Пражским Градом прошла демонстрация против Бабиша и Земана с участием около 300 человек.
Фото: www.facebook.com/tomasfotografcz/photos
Демонстранты на Пражском Граде: «Чехия – это не Земан»

Во вторник вечером, 17 октября, перед Пражским Градом собралось около 300 человек, которые пришли сказать, что Чешская Республика – это не Милош Земан. Демонстранты также выразили свое недовольство политикой председателя движения ANO Андрея Бабиша и действующего президента Чехии. Акцию организовала гражданская инициатива Proč? Proto!

Демонстрантам не нравится, что Бабиш баллотируется на пост президента страны, хотя его преследует полиция. Люди также выразили несогласие с Земаном, который, по их мнению, лоббировал за Россию в Страсбурге. 

Философ Вацлав Немец предупреждал людей, что предстоящие выборы могут стать путем к ликвидации демократии в республике, если победит диктатура большинства или популистов. 

Источник: novinky.cz

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Темы
демонстрация Милош Земан Андрей Бабиш
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