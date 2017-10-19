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СМИ возмущены: Чиновник платит за аренду квартиры в центре Праги 1 500 крон в месяц

СМИ возмущены: Чиновник платит за аренду квартиры в центре Праги 1 500 крон в месяц

artyommm 45 0
Такой привилегией пользуется начальник Генерального финансового управления Чехии Мартин Янечек. Общий счет за однокомнатную квартиру в месяц у него выходит на 1 500 крон, при этом его средняя зарплата – 150 000 крон.
СМИ возмущены: Чиновник платит за аренду квартиры в центре Праги 1 500 крон в месяц

Глава Генерального финансового управления Чехии Мартин Янечек платит за однокомнатную квартиру в центре Праги (недалеко от Вацлавской площади) всего 1 493 кроны в месяц, и больше никаких доплат. При этом зарплата крупного чиновника в прошлом году в среднем составляла 150 000 крон в месяц. 

Квартира находится на шестом этаже непосредственно в здании Генерального финансового управления. Учреждение утверждает, что это вознаграждение для одного из самых высокопоставленных государственных чиновников.

Вопросом заинтересовалось Министерство финансов, в подчинении которого находится управление. Оно в этом же месте арендует подобную недвижимость не менее чем за 11 000 крон.

Сам Янечек сказал, что все находится в рамках закона. Стоимость аренды он не комментировал. Пресс-атташе учреждения Петра Петлахова дополнила, что комната чиновника больше напоминает общежитие. При этом, как пишет «Радиожурнал», студенты за такое жилье платят в 4 раза дороже.

Кроме Мартина Янечека по этому же адресу живет и заместитель министра финансов Алена Шиллерова. Она платит за квартиру 1+1 почти 5 000 крон с учетом всех платежей. Министерство финансов начало заниматься и ее «вопросом».

Источник: novinky.cz

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аренда недвижимости Прага
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