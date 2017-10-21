Видный политик в Чехии признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Непосредственно перед парламентскими выборами в Чехии председатель одной из партий совершил каминг-аут.

Глава Партии зеленых Матей Стропницки непосредственно перед парламентскими выборами признался, что он гомосексуалист. Подтверждение было опубликовано на официальной странице партии. Политолог Камил Швец считает, что публикация новости в настоящее время похожа на политический пиар перед выборами. Он уверен, что это не повлияет на количество голосов за Партию зеленых.

За день до начала выборов в Чехии политики Матей Стропницки публично признался, что он гомосексуалист. Политик отметил, что его семья узнала об этом факте его биографии 10 лет назад. Он не хотел, чтобы родные получили эту информацию из газет.

Матей Стропницки: «Ваши жизни только ваши, поэтому никого и ничего не бойтесь. И приходите выбирать Зеленых. Мы тоже ничего не боимся и будем защищать ваши права, как никто другой».



Напомним, ранее первой в своей нетрадиционной ориентации призналась министр регионального развития Чехии Карла Шлехтова.

Источник: aktualne.cz