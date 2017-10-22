Результаты парламентских выборов в Чехии: Триумф Бабиша, провал социал-демократов

В Чехии завершились выборы в Парламент. Движение Андрея Бабиша ANO празднует триумф с 30% голосами избирателей. Второе место заняла партия ODS, третье – Пираты. Социал-демократическая партия потерпела фиаско.

Фото: https://www.facebook.com/anobudelip/

20-21 октября в Чехии состоялись парламентские выборы. По итогам в Парламент прошли представители рекордных 9 партий. Многие политические организации, например, Зеленые, набрали меньше 5%, необходимых для вступления в правительство.

Триумф Андрея Бабиша: 1,5 млн голосов

Абсолютным победителем выборов – по числу голосов – стало движение ANO Андрея Бабиша. За него проголосовали в общей сложности 1 500 113 человек. Руководитель ANO, по всей вероятности, будет претендовать на пост премьер-министра и вхождение в состав правящей коалиции. Однако это будет нелегко, так как некоторые партии уже дали понять, что не будут вести переговоры с ANO о составе правительства – включая Партию Пиратов, которая стала второй сенсацией выборов.

Успех Пиратов: С нуля до 22 человек в Парламенте

Успех Пиратов в выборах был ожидаемым, но даже в прогнозах никто не предполагал, что он будет таким высоким. С нуля Пираты заняли почти 11% в Парламенте. От этой партии в Парламенте будет заседать 22 депутата.

Средние результаты гражданских демократов

Гражданско-демократическая партия ODS под руководством Петра Фиалы получила 11,32% и заняла второе место после движения Бабиша. Но это относительный успех. По сравнению с предыдущими выборами партия улучшила результаты, но лишь на 3%. Результатов прошлых лет (20,2% избирателей в 2010 году) ей уже не удается добиться.

Прогресс радикала Томио Окамуры

Заметного успеха добился и лидер радикального движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура. Его партия набрала 10,64% голосов. Несмотря на это, партия должна остаться в оппозиции, так как остальные движения не хотят с ней сотрудничать.

Провал социал-демократов

Чешская социал-демократическая партия (ČSSD) набрала всего 7,27% голосов и заняла 15 мест в Парламенте. Ее опередили даже коммунисты (7,76%) и вышеупомянутая партия Томио Окамуры.

Необходимую для выхода в Парламент границу в 5% с трудом преодолели Христианско-демократический союз (5,80%), партия ТОР 09 (5,31%) и движение STAN (5,18%). Движение Зеленых во главе с Матеем Стропницким провалилось, не набрав нужного количества голосов для выхода в Парламент.

Какая сформируется правительственная коалиция, станет известно в ближайшие недели.

Инфографика: idnes.cz