Что будет происходить в Чехии после выборов?

Президент Земан сообщил, что настаивает на том, чтобы новым премьером Чехии стал Андрей Бабиш.

Президент Чехии Милош Земан настаивает на том, чтобы победитель выборов в парламент Андрей Бабиш занял пост премьер-министра республики. Если Бабишу удастся собрать правительственную коалицию, то после 20 ноября он сможет подать необходимые документы на рассмотрение нижней палате.

На прошлой неделе президент сообщил, что новые депутаты проведут первое собрание сразу же, как только позволит конституция, или 20 ноября (тридцатый день после выборов). Напряжение вокруг этой ситуации связано с тем, что некоторые партии собираются саботировать выборы председателя парламента. Поэтому выделяется месяц на то, чтобы партии смогли договориться.

После первого собрания нового парламента нынешний премьер Богуслав Соботка должен будет подать в отставку. Если к 20 ноября новый кабинет по-прежнему не будет собран, президент может доверить Соботке и его коалиции управление госаппаратом, пока ситуация не изменится.

Источник: ceskatelevize.cz