Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики

Служба безопасности и информации (BIS) выпустила годовой отчет, в котором говорится о повышении активности российских и китайских шпионов.

Служба безопасности и информации выпустила отчет за 2016 год, в котором указала на повышение активности российских секретных служб на территории Чехии. Интенсивнее стали работать также и китайские шпионы. Китайские разведчики ориентировались в первую очередь на «тибетские вопросы и нарушение чешско-тайваньских отношений».

Российские шпионы работали в разных сферах – как во внутренних делах Чехии, так и в рамках кампаний против Украины, НАТО и ЕС. В отчете отдельно упоминаются и кибер-шпионы из России. Они занимались компрометацией роутеров и IP-адресов в администрациях двух государственных учреждений. Кампания APT28/Sofacy стала частью самой активной и заметной российской кибер-шпионской кампании, затрагивающей самые разные сферы – от дипломатических отношений, армии, до науки и исследовательской деятельности.

Как и в 2015 году, Служба безопасности и информации выявила попытки нарушения закона и правил работы регулирующих органов. Компании с российским капиталом также оказались больше остальных связаны с теневой экономикой и использованием законного бизнеса для прикрытия нелегальной деятельности. В 2016 году увеличилась степень агрессии, с которой представители этих компаний пытались препятствовать законным последствиям при выявлении нарушений чешскими учреждениями.

В отчете также говорится, что миграция граждан России в Чехию представляла собой потенциальную угрозу для республики. Это касается в первую очередь российских граждан с Кавказа, которые прибывали по маршруту Беларусь – Польша – Германия. Благодаря ужесточению контроля на границе Польши и в Германии летом 2016 года удалось усложнить транзит для мигрантов.

Чешская служба безопасности и информации также обратила внимание на то, что крупные объединения бизнес-структур стали оказывать больше влияния на решение экономических вопросов ЧР. Как говорится в отчете, это происходит на абсолютно легальных основаниях, тем не менее, вмешательство в экономические интересы страны остается бесспорным.

Источник: www.bis.cz