Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 16 °C
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?

Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?

artyommm 227 0
Службы безопасности США считают, что российское антивирусное программное обеспечение является потенциально опасным и открывает доступ для хакеров.
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?

Американские службы безопасности считают, что российское программное обеспечение компании Kaspersky не только защищает от вирусов, но и служит черным входом для хакеров. 

В Чехии российский антивирус защищает системы Министерства внутренних дел и крупной страховой компании VZP. Об угрозе указанной программы в своем годовом отчете намекает Служба безопасности и информации Чехии.

Журнал Wall Street Journal недавно рассказал, как русские хакеры украли секретные материалы агентства национальной безопасности NSA с помощью программы Kaspersky, что может привести к ослаблению кибернетической охраны США.

Правительство США в сентябре выпустило распоряжение для всех федеральных органов удалить антивирус с компьютеров местных учреждений. В Чехии программой пользуются многие государственные службы, среди них и МВД.

Служба безопасности и информации Чехии недавно выпустила предупреждение, касающееся использования российских и китайских программ. В нем говорится, что из-за экономической выгоды госучреждения часто жертвуют интересами соблюдения безопасности. 

Антивирусом Kaspersky пользуется более 270 000 компаний во всем мире. Что касается агентства NSA, у которого был печальный опыт с кражей секретной информации, то на тот момент, в 2015 году, на его компьютерах не был установлен российский антивирус. Засекреченные данные принес домой сотрудник агентства, а на его персональном компьютере был установлен Kaspersky. При сканировании файлов антивирус обратил внимание хакеров на интересные папки. В результате они смогли получить информацию о том, как американское агентство NSA нападает на системы за рубежом.

Kaspersky от подобных заявлений дистанцируется и называет эту информацию политической игрой. В Чехии антивирусом пользуется также полиция Брно и передовые исследовательские институты.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия Россия
Читайте
по теме 
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
25.10.2017 12:48 Общество
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
846 0
«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги
23.10.2017 11:30 Общество
«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги
1318 0
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
11.10.2017 14:30 Общество
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
1370 0
За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма
11.10.2017 11:22 Общество
За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма
843 0
Последние новости:
25
октября
Через год пражане пересядут на темное дерево
25.10.2017 15:11 Общество
Через год пражане пересядут на темное дерево
110 0
Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране
25.10.2017 14:49 Общество
Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране
169 0
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
25.10.2017 14:18 Общество
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
200 0
«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе
25.10.2017 13:25 Общество
«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе
241 0
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
25.10.2017 12:48 Общество
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
846 0
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно
25.10.2017 11:05 Общество
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно
223 0
24
октября
Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики
24.10.2017 16:33 Политика
Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики
2397 0
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
24.10.2017 12:25 Общество
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
1121 0
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге
24.10.2017 12:09 Общество
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге
907 0
Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро
24.10.2017 11:57 Общество
Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро
318 0


Мобильная версия