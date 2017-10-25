Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?

Службы безопасности США считают, что российское антивирусное программное обеспечение является потенциально опасным и открывает доступ для хакеров.

Американские службы безопасности считают, что российское программное обеспечение компании Kaspersky не только защищает от вирусов, но и служит черным входом для хакеров.

В Чехии российский антивирус защищает системы Министерства внутренних дел и крупной страховой компании VZP. Об угрозе указанной программы в своем годовом отчете намекает Служба безопасности и информации Чехии.

Журнал Wall Street Journal недавно рассказал, как русские хакеры украли секретные материалы агентства национальной безопасности NSA с помощью программы Kaspersky, что может привести к ослаблению кибернетической охраны США.

Правительство США в сентябре выпустило распоряжение для всех федеральных органов удалить антивирус с компьютеров местных учреждений. В Чехии программой пользуются многие государственные службы, среди них и МВД.

Служба безопасности и информации Чехии недавно выпустила предупреждение, касающееся использования российских и китайских программ. В нем говорится, что из-за экономической выгоды госучреждения часто жертвуют интересами соблюдения безопасности.

Антивирусом Kaspersky пользуется более 270 000 компаний во всем мире. Что касается агентства NSA, у которого был печальный опыт с кражей секретной информации, то на тот момент, в 2015 году, на его компьютерах не был установлен российский антивирус. Засекреченные данные принес домой сотрудник агентства, а на его персональном компьютере был установлен Kaspersky. При сканировании файлов антивирус обратил внимание хакеров на интересные папки. В результате они смогли получить информацию о том, как американское агентство NSA нападает на системы за рубежом.

Kaspersky от подобных заявлений дистанцируется и называет эту информацию политической игрой. В Чехии антивирусом пользуется также полиция Брно и передовые исследовательские институты.

Источник: idnes.cz