Опрос населения на тему выборов президента Чехии: Земан победит

В октябре проводился опрос общественного мнения, в ходе которого граждане Чехии рассказали, кто им больше всего нравится из нынешних кандидатов и каким они видят идеального чешского президента.

Агентство STEM/MARK провело в октябре исследование, чтобы узнать, насколько граждане Чехии интересуются предстоящими выборами президента. Оказалось, что 4/5 опрошенных следят за развитием событий и кандидатами. 90% избирателей, согласно предварительному опросу, собираются прийти в пункты голосования и отдать свой голос.

Самую высокую активность в этом вопросе демонстрируют люди пенсионного возраста, жители Праги, а также правые, которые, по информации агентства, сейчас ищут альтернативу главным кандидатам на пост президента. Около половины респондентов думает, что выборы выиграет президент Земан.

Действующий глава государства Милош Земан и поэт-песенник Михал Горачек на данный момент остаются самыми известными кандидатами на пост президента. Более половины опрошенных также знает о бывшем председателе Академии наук ЧР Йиржи Драгоше. Еще около четверти опрошенных проявляет интерес к бывшему главе автозавода Škoda Auto Вратиславу Кулганеку, а также к врачу и активисту Марку Гилшеру.

Чуть более половины респондентов уверено, что победителем на выборах станет Земан. Около 1/5 респондентов называет имя Йиржи Драгоша. И только десятая часть считает, что победит Горачек. Еще четверть опрошенных затрудняется ответить.

Кому симпатизируют чехи?

33% респондентов назвали Земана самым симпатичным для них кандидатом на пост президента. 1/5 симпатизирует Йиржи Драгошу или Михалу Горачеку.

В рамках исследования также удалось узнать, кто мог бы быть идеальным президентом Чехии, по мнению населения. Так, это должен быть мужчина в возрасте от 40 до 65 лет, дипломат, политик или экономист.

Чехи отдают предпочтение кандидатам, у которых есть хотя бы какой-то опыт в политике. Также, как считают люди, президент не должен обладать поддержкой какой-либо из крупных политических партий. Что касается личных качеств, то это должен быть человек с нравственным авторитетом, дееспособный, уважаемый и независимый. 3/4 респондентов также упомянули, что важен и внешний вид президента.

Источник: ihned.cz