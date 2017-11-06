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В Чехии неожиданно появился новый кандидат в президенты

В Чехии неожиданно появился новый кандидат в президенты

artyommm 556 0
Потенциальный кандидат на пост президента Чехии должен получить поддержку в парламенте. Он не будет представлять интересы ни одной из партий.
В Чехии неожиданно появился новый кандидат в президенты

Бывший премьер и экс-премьер Гражданской демократической партии ODS Мирек Тополанек подтвердил в воскресенье, 5 ноября, что будет баллотироваться на пост президента Чехии. Сейчас он ищет поддержку среди представителей законодательства. Чтобы стать кандидатом, он должен до вторника, 7 ноября, к 16:00 заручиться поддержкой 10 сенаторов или 20 депутатов. 

Тополанек подчеркнул, что он не представляет интересы ни одной из партий и не пользуется поддержкой ни одной из них. Политик рассчитывает на помощь от пяти клубов в Сенате. 

Нынешний глава гражданских демократов в Чехии Петр Фиала отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли партия Тополанека. Действующий президент ЧР Милош Земан в интервью на телевидении посоветовал потенциальному кандидату дальше заниматься бизнесом в области энергетики и не впутываться в политику.

Источник: echo24.cz

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Темы
выборы президент Чехия
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