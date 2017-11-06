В Чехии неожиданно появился новый кандидат в президенты

Потенциальный кандидат на пост президента Чехии должен получить поддержку в парламенте. Он не будет представлять интересы ни одной из партий.

Бывший премьер и экс-премьер Гражданской демократической партии ODS Мирек Тополанек подтвердил в воскресенье, 5 ноября, что будет баллотироваться на пост президента Чехии. Сейчас он ищет поддержку среди представителей законодательства. Чтобы стать кандидатом, он должен до вторника, 7 ноября, к 16:00 заручиться поддержкой 10 сенаторов или 20 депутатов.

Тополанек подчеркнул, что он не представляет интересы ни одной из партий и не пользуется поддержкой ни одной из них. Политик рассчитывает на помощь от пяти клубов в Сенате.

Нынешний глава гражданских демократов в Чехии Петр Фиала отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли партия Тополанека. Действующий президент ЧР Милош Земан в интервью на телевидении посоветовал потенциальному кандидату дальше заниматься бизнесом в области энергетики и не впутываться в политику.

Источник: echo24.cz