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В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов

В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов

artyommm 118 0
На данный момент зарегистрировано 124 участника.
В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов

В ноябре президент Чехии Милош Земан приедет с официальным визитом в Россию. В поездке его будет сопровождать более 120 представителей различных компаний. Прилетит эта большая делегация на двух военных спецбортах и одном арендованном самолете.

Как рассказали в Союзе промышленности и торговли, это будет самая многочисленная делегация бизнесменов из Чехии за последние 25 лет. К настоящему моменту зарегистрировано 124 участника. Делегаты и Милош Земан посетят Сочи, Москву и, возможно, Екатеринбург.

Визит будет продолжаться с 21 по 24 ноября. В первый день состоится встреча с президентом Земаном, который прилетит раньше. Также в Москве запланирован крупный бизнес-форум, в котором будет участвовать чешский президент. 

В Россию полетят представители чешских компаний, работающие в сфере энергетики, строительства, пищевой промышленности, сельскохозяйственной техники, в секторе услуг, а также делегаты от юридических и финансовых фирм. Бизнесмены и представители компаний будут оплачивать поездку самостоятельно (70 000 крон, или 2 700 евро).

Встреча президентов Чехии и России состоится в Сочи. В Москве Земан будет участвовать в открытии выставки «Сокровища Пражского Града».

Источник: radio.cz 

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Темы
Россия Милош Земан
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