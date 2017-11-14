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Прага может вырасти на 300 тысяч жителей

Прага может вырасти на 300 тысяч жителей

artyommm 921 0
Политики рассматривают возможность изменения статуса Праги и превращения ее в один из краев республики.
Прага может вырасти на 300 тысяч жителей

Политики хотят, чтобы Прага получила статус края. Это в первую очередь повлияет на правила проведения выборов в органы городского управления: будут проходить не коммунальные, а краевые выборы. 

Кроме того могут измениться границы так называемого «пражского края», и Прага фактически станет еще больше. Так, чешская столица могла бы поглотить два района с рядом городов и вырасти еще на 300 000 жителей.

Если Прага действительно станет краем, то будущий мэр будет управлять городом всего два года – до краевых выборов в 2020 году. Чешская столица могла бы стать одним из избирательных округов, как и остальные 13 краев. В будущем тогда Прагу не будут делить на множество округов, как это было раньше.

Если Прага получит статус края, то изменится и стиль управления магистрата. Так, городские части получили бы больше денег, но тогда им пришлось бы участвовать в покрытии расходов на общественный транспорт и полицию.

Заместитель мэра Праги Петр Долинек считает, что успеть ввести изменения за год не получится. 

Источник: idnes.cz

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