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В Праге соберутся «звезды» политики против мигрантов

В Праге соберутся «звезды» политики против мигрантов

artyommm 451 0
Конференция запланирована на декабрь.
В Праге соберутся «звезды» политики против мигрантов

В Чехию приедет экс-кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен, а также противоречивый голландский политик Герт Вилдерс. Вместе с ними на одной сцене будет выступать известный в Чехии националист Томио Окамура.

Ле Пен и Вилдерс являются участниками фракции «Европа наций и свободы» (ENF) в рамках Европейского парламента. Ее члены в декабре соберутся на конференции в Праге. В Чехию также приедет и председатель Свободной партии Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. 

«Европа наций и свободы» была основана евродепутатами в 2015 году. Ее первым председателем была Марин Ле Пен. Сейчас в Европейском парламенте представлено 38 депутатов, входящих во фракцию (больше всего из Франции). Фракция объединяет преимущественно политиков с националистическим и евроскептическим мышлением.

Источник: ihned.cz

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Темы
иммиграция партии Евросоюз Европарламент
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