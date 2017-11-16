В Праге соберутся «звезды» политики против мигрантов

Конференция запланирована на декабрь.

В Чехию приедет экс-кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен, а также противоречивый голландский политик Герт Вилдерс. Вместе с ними на одной сцене будет выступать известный в Чехии националист Томио Окамура.

Ле Пен и Вилдерс являются участниками фракции «Европа наций и свободы» (ENF) в рамках Европейского парламента. Ее члены в декабре соберутся на конференции в Праге. В Чехию также приедет и председатель Свободной партии Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Европа наций и свободы» была основана евродепутатами в 2015 году. Ее первым председателем была Марин Ле Пен. Сейчас в Европейском парламенте представлено 38 депутатов, входящих во фракцию (больше всего из Франции). Фракция объединяет преимущественно политиков с националистическим и евроскептическим мышлением.

Источник: ihned.cz