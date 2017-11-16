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Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России

Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России

Vladislava M 446 0
21-го ноября 2017 года начнется четырехдневный визит Милоша Земана и делегации чешских предпринимателей в России. Президент рассказал, какие вопросы они будут обсуждать.
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России

Во вторник, 21-го ноября, президент Чехии Милош Земан отправится с официальным визитом в Россию. Он проведет там 4 дня. В один из дней глава Чехии встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Вместе с Земаном в Россию полетят представители почти 140 чешских компаний – крупнейшая предпринимательская миссия за последние 25 лет.

«С президентом России я буду говорить в первую очередь о двусторонних отношениях и развитии экономического сотрудничества. Также мы коснемся возможностей объединения сил в борьбе против исламского терроризма, о котором мы уже дважды говорили в ООН», – рассказал Милош Земан изданию MF DNES.

По словам президента, он также поднимет вопрос отмены взаимных санкций между Чехией и Россией, так как они мешают развитию предпринимательских отношений.

«Товарообмен между Россией и Чехией спустя несколько лет снова начал расти. Число российских туристов повышается. В России мы подпишем 8 или 9 договоров в области экономического сотрудничества. Это будет самой важной целью визита», – прокомментировал Земан.

В Москве Земан будет участвовать в открытии выставки «Сокровища Пражского Града».

Источник: idnes.cz

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Милош Земан Россия
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