Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль

В Госдуме принят законопроект о международном обмене данными по банковским счетам с иностранными государствами.

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Госдума РФ приняла законопроект об обмене данными по банковским счетам с иностранными государствами. Ожидается, что закон вступит в силу со следующего года.

С этого момента российские банки, а также остальные финансовые организации (инвестиционные фонды, страховые компании и компании финансового рынка) будут обязаны отправлять в иностранные органы по налогам и сборам информацию о клиентах, являющихся налоговыми резидентами этих государств. В ответ Россия получит сведения о своих гражданах, которые проживают на родине менее 183 дней в году и владеют банковскими счетами за границей. Обмен будет происходить по единому стандарту CRS.

Какой информацией будут делиться российские финансовые организации и банки с иностранными коллегами?

В первую очередь речь идет о доходах от инвестиционной деятельности, о получении процентов по вкладам, от доходов, получаемых со страховых продуктов, о деньгах, полученных в результате продажи финансовых активов. Также налоговым органам станет доступна информация о балансе и движении по банковским счетам.

Напомним, международный обмен финансовой информацией о налоговых резидентах может быть осуществлен только на взаимной основе. Это значит, что Россия будет получать сведения только из тех стран, с которыми будут заключены взаимосогласительные отношения. На данный момент всего четыре иностранных государства согласны обмениваться такими данными с РФ (в список этих стран вошли Швейцария, Кипр и Каймановы острова).

Источник: ТАСС