Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 5 °C
Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль

Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль

artyommm 499 0
В Госдуме принят законопроект о международном обмене данными по банковским счетам с иностранными государствами.
Фото: shutterstock.com
Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль

Госдума РФ приняла законопроект об обмене данными по банковским счетам с иностранными государствами. Ожидается, что закон вступит в силу со следующего года.

С этого момента российские банки, а также остальные финансовые организации (инвестиционные фонды, страховые компании и компании финансового рынка) будут обязаны отправлять в иностранные органы по налогам и сборам информацию о клиентах, являющихся налоговыми резидентами этих государств. В ответ Россия получит сведения о своих гражданах, которые проживают на родине менее 183 дней в году и владеют банковскими счетами за границей. Обмен будет происходить по единому стандарту CRS.

Какой информацией будут делиться российские финансовые организации и банки с иностранными коллегами? 

В первую очередь речь идет о доходах от инвестиционной деятельности, о получении процентов по вкладам, от доходов, получаемых со страховых продуктов, о деньгах, полученных в результате продажи финансовых активов. Также налоговым органам станет доступна информация о балансе и движении по банковским счетам.

Напомним, международный обмен финансовой информацией о налоговых резидентах может быть осуществлен только на взаимной основе. Это значит, что Россия будет получать сведения только из тех стран, с которыми будут заключены взаимосогласительные отношения. На данный момент всего четыре иностранных государства согласны обмениваться такими данными с РФ (в список этих стран вошли Швейцария, Кипр и Каймановы острова).

Источник: ТАСС 

Рассказать всем:
Темы
Россия законопроект налоги иностранцы
Читайте
по теме 
В России начнет работать система tax free
16.11.2017 14:37 Общество
В России начнет работать система tax free
607 0
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
16.11.2017 13:32 Политика
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
1311 0
Валютный контроль над россиянами за рубежом могут смягчить
16.11.2017 09:05 Общество
Валютный контроль над россиянами за рубежом могут смягчить
1097 0
Ученые: Над Европой повисло облако радиации
10.11.2017 14:04 Общество
Ученые: Над Европой повисло облако радиации
2280 0
Последние новости:
20
ноября
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
20.11.2017 11:26 Экономика
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
21 0
Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество
20.11.2017 10:28 Общество
Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество
87 0
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло
20.11.2017 09:02 Общество
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло
242 0
Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей
20.11.2017 08:21 Экономика
Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей
210 0
17
ноября
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана
17.11.2017 10:59 Общество
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана
1075 0
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
17.11.2017 10:30 Общество
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
819 0
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
17.11.2017 10:11 Общество
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
1061 0
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны
17.11.2017 09:53 Общество
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны
1590 0
16
ноября
В России начнет работать система tax free
16.11.2017 14:37 Общество
В России начнет работать система tax free
607 0
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
16.11.2017 13:32 Политика
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
1311 0


Мобильная версия