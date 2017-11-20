Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита

В понедельник, 20 ноября, чешский президент вылетает из Праги в Сочи, где на следующий день состоится встреча с Владимиром Путиным.

В понедельник, 20 ноября, начался официальный визит президента Чехии Милоша Земана в Россию. Во вторник вслед за ним вылетит делегация из бизнесменов в количестве почти 130 человек. За три дни планируется провести подписание контрактов и меморандумов с российскими компаниями на десятки миллиардов крон.

Чешская компания Brisk Tábor, которая производит свечи зажигания для автомобилей, должна заключить договор о расширении инвестиций с правительством Самарской области. Соглашения о сотрудничестве для модернизации трамваев и метро с российскими коллегами подпишут также компании Pragoimex и Alta, которые специализируются на поставках в сфере машиностроения и энергетики.

По словам президента Союза промышленности и транспорта Ярослава Гамака, к подписанию подготовлено 13 договоров на сумму 20 млрд крон. Больше всего в Россию стремятся проникнуть компании, которые работают в области машиностроения, энергетики, туризма и юридических услуг.

Программа президента Земана

Во вторник, 21 ноября, он встретится в Сочи с Владимиром Путиным. Также чешский лидер посетит бизнес-форумы в Москве и Екатеринбурге, на которых российские партнеры смогут провести переговоры с представителями 150 чешских компаний.

В Москве Земан также проведет встречу с премьером Дмитрием Медведевым. В программу также вошло открытие выставки «Сокровища Пражского Града». Кроме того он встретится с русскими ветеранами Второй мировой войны, которых наградит чешскими почетными орденами.

В Екатеринбурге Земан получит почетный титул доктора местного университета, почтит память чехословацких легионеров, а также посетит цех на заводе, где собирают чешские самолеты L-410.

Подробная программа визита президента Чехии в Россию