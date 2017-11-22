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Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года

Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года

artyommm 2479 0
Материал вышел на сайте телеканала «Звезда» во время официального визита чешского президента в РФ.
Фото: The Central Intelligence Agency, источник http://bit.ly/2uXx1Fe
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года

На сайте российского военного телеканала «Звезда» появилась статья (на сайте ее уже удалили, ссылку на нее через кэш Google найдете под этой новостью), согласно которой Чехословакия должна быть благодарна СССР за вооруженное вторжение войск Варшавского договора в 1968 году. Статья разозлила не только чешских делегатов, которые в настоящее время находятся в России, но и самого президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщил один из членов делегации. 

О статье Земан узнал после прибытия из Сочи в Москву, где он в минувший вторник, 21 ноября, встречался с российским президентом Владимиром Путиным. По информации от Пражского Града, чешский президент постарается прояснить ситуацию, пока он находится с визитом в РФ. Не исключено, что этой темы он коснется на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, которая запланирована в Горках под Москвой.

В статье написано, что Чехословакия должна быть благодарна Советскому Союзу за то, что в 1968 году он отправил войска на ее территорию, чтобы не позволить Западу осуществить там государственный переворот. Автор материала, Леонид Масловский, известен как публицист, который пытается реабилитировать советское управление.

Чешскую делегацию удивил факт, что статья вышла как раз во время пребывания Земана в Москве. При этом Россия сама неоднократно призывала не фальсифицировать исторические факты. Земан уже назвал на пресс-конференции людей, которые пытают исказить историю, «беднягами». Тогда он еще не знал, что на сайте российского телеканала была опубликована статья подобного толка.

Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек призвал чешского президента разобраться в ситуации на месте. Пресс-атташе президента Йиржи Овчачек напомнил, что Земан считает, что оккупация 1968 года была преступлением, и это мнение главы государства остается неизменным.

Статьей был возмущен также министр обороны ЧР Мартин Стропницки, который охарактеризовал ее как грубую ложь. Остальные политики также считают, что подобные публикации унижают Чехию. 

Читать статью со "Звезды"

Источник: novinky.cz

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Темы
оккупация 1968 год Милош Земан Россия СССР
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