СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге

Посольство РФ в Праге выразило сожаление о том, что подобный инцидент произошел.

Российские СМИ широко обсуждают осквернение памятника маршалу Коневу в Праге. Поступок вандалов уже осудило посольство РФ в Праге. На эту тему также высказались некоторые российские политики. «Это дело рук трусов», – заявил депутат Виталий Милонов.

«Грустно наблюдать, как подозрительная инициатива некоторых общественных деятелей ведет к реальным актам вандализма против памятника герою освобождения Чехословакии и ее столицы от нацистских оккупантов», – говорится в заявлении дипломатической миссии России в Праге.

Напомним, некоторые официальные представители района Прага 6, где находится монумент, предлагают убрать его. Районная администрация все-таки решила, что памятник нужно дополнить информацией о послевоенной деятельности маршала Конева. Официальная надпись на памятнике пока рассказывает только о его заслугах во время Второй мировой войны.

Вандалы осквернили памятник всего спустя несколько дней после того, как президент Милош Земан перед вылетом в Россию почтил память маршала Конева.

Наследие чешско-российских отношений в 20 веке дало о себе знать и во время визита чешского президента в Россию. Речь идет о статье, опубликованной на сайте телеканала «Звезда». В публикации говорилось, что чехи должны быть благодарны за вторжение войск Варшавского договора в 1968 году.

Источник: idnes.cz