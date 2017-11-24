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СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге

СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге

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Посольство РФ в Праге выразило сожаление о том, что подобный инцидент произошел.
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге

Российские СМИ широко обсуждают осквернение памятника маршалу Коневу в Праге. Поступок вандалов уже осудило посольство РФ в Праге. На эту тему также высказались некоторые российские политики. «Это дело рук трусов», – заявил депутат Виталий Милонов.

«Грустно наблюдать, как подозрительная инициатива некоторых общественных деятелей ведет к реальным актам вандализма против памятника герою освобождения Чехословакии и ее столицы от нацистских оккупантов», – говорится в заявлении дипломатической миссии России в Праге.

Напомним, некоторые официальные представители района Прага 6, где находится монумент, предлагают убрать его. Районная администрация все-таки решила, что памятник нужно дополнить информацией о послевоенной деятельности маршала Конева. Официальная надпись на памятнике пока рассказывает только о его заслугах во время Второй мировой войны.

Вандалы осквернили памятник всего спустя несколько дней после того, как президент Милош Земан перед вылетом в Россию почтил память маршала Конева. 

Наследие чешско-российских отношений в 20 веке дало о себе знать и во время визита чешского президента в Россию. Речь идет о статье, опубликованной на сайте телеканала «Звезда». В публикации говорилось, что чехи должны быть благодарны за вторжение войск Варшавского договора в 1968 году.

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага Россия посольство памятник 1968 год
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