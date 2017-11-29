Aspen Institute: Как Чехия выглядит на фоне Вишеградской четверки

Aspen Institute дал оценку Чехии в различных сферах и объяснил, почему отношения с Евросоюзом складываются не так гладко.

Страны Вишеградской четверки должны лучше объяснять Западу свой нарастающий скепсис в отношении Евросоюза, а также консерватизм, касающийся ценностей.

Об этом говорится в анализе Aspen Institute. Он характеризует Чехию как политически свободную страну с открытым правосудием и относительно эффективным государственным управлением, хотя бы по сравнению с соседями по Вишеградской группе.

Aspen напоминает, что Чехия является единственной страной в V4, которая входит в TOP 20 в рейтинге демократии, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. Результаты Словакии, Польши и Венгрии хуже.

Общим для Вишеградской группы, как считает Aspen, является «высокая цена за власть», или проще говоря – за партии, которые раньше играли доминирующую роль в политической жизни, а теперь показывают на выборах плохие результаты. Порой они и вовсе исчезают с политической сцены. Из чешских партий к таким можно отнести ODS и ČSSD.

От соседей по Вишеградской группе Чехию также отличает продолжительная политическая и конституционная стабильность. Позитивным фактом Aspen считает существование парламента, состоящего из двух палат, а также то, что Палата депутатов и Сенат имеют разную продолжительность работы. Благодаря этому решения об изменении конституции принимаются сложнее. Стабильность в Чехии сохраняет и Конституционный суд.

Исторически Чехия может похвастаться сохранением стабильности, но дальнейшее развитие событий в нынешних условиях сложно предсказать.

Aspen также обращает внимание на нарастающий скепсис стран V4 по отношению к Евросоюзу. Их также объединяет набирающая масштабы бюрократия, сложная система налогообложения и неразвитость онлайн-доступа в государственные учреждения для граждан.

По мнению Aspen, люди в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии отличаются большим консерватизмом в культуре, чем страны Западной Европы. Именно поэтому они так остро реагируют на борьбу с дискриминацией, а также темы феминизма, мультикультурализма и миграции из мусульманских стран.

В странах V4 также по-разному проявляются олигархические политики. Если в Словакии и Венгрии группы богатых приближены к правящим кругам, то в Чехии один из крупных бизнесменов сам стал министром финансов и скоро вообще будет премьером.

Хорошие отношения Вишеграда со старыми странами ЕС, по мнению Aspen Institute, во многом зависят от того, как V4 научится объяснять свои отличия западным соседям (например, другие взгляды на миграцию или продвижение постепенного перехода на обновляемые источники энергии).

ЕС может поучаствовать в установлении теплых отношений тем, что не будет насаждать изменения в тех областях, с которыми Чехия и ее соседи принципиально не согласны.

Источник: http://hlidacipes.org