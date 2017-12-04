Ставки, кто станет президентом Чехии, бьют рекорды

На кого ставят букмекеры? Первый тур выборов состоится 12-13 января.

Объем ставок на президентские выбор уже превысил 50 млн крон. Именно столько составил общий банк в 2013 году, когда в Чехии проводились первые прямые выборы президента. Фаворитом, по информации букмекерских контор, сейчас является Милош Земан. Но нашелся один из букмекеров, который поставил полмиллиона на победу Йиржи Драгоша.

По данным букмекерских контор, курсы на победу Земана составляют 1,8:1, на бывшего председателя Академии наук ЧР Йиржи Драгоша – от 2,8:1 до 2,9:1. За последний месяц Земан немного сдал, а его соперник чуть-чуть набрал позиций. На победу нынешнего президента ставит большинство игроков (45% ставок). На Драгоша ставит каждый третий, на Михала Горачека и Мирека Тополанека приходится по 10%.

Первый тур президентских выборов в Чехии состоится 12-13 января. Если понадобится провести второй тур, то он пройдет через две недели.

Источник: ihned.cz