Будущий министр Чехии высказался об иностранных работниках

Завтра президент Чехии Милош Земан назначит Андрея Бабиша председателем правительства. Сегодня Бабиш говорил о приглашении иностранцев на работу в Чехии, проблемах экономики и принятии евро.

Дефицит работников на рынке труда в настоящее время является крупнейшей проблемой чешской экономики. Об этом на заседании лидеров чешского экспорта во вторник, 5 декабря, сообщил председатель движения ANO и будущий премьер Андрей Бабиш.

Он считает, что помочь ситуации может детальный учет свободных рабочих мест, налаживание контактов между работодателями и учебными заведениями, а также трудоустройство иностранцев.

Бабиш обращает внимание на то, что много людей не работает официально. Он также упоминает о гражданах, которые получают социальные пособия, а также рожают детей, чтобы специально не работать. Именно в этом политик видит причины того, почему у чешских производителей сокращаются объемы.

Сохранить экономический рост, по мнению Бабиша, может правительство, если в экономику начнут вливать больше инвестиций. Как говорит политик, государство должно активно инвестировать и уменьшать бюрократию.

Что касается иностранцев, то, как предполагает будущий премьер, здесь «срабатывает психология», что это негативно скажется на местных сотрудниках. Такие опасения он считает необоснованными.

Бабиш также высказался о возможном введении евро в Чехии. Он говорит, что у этого шага больше минусов, чем плюсов. Политик также упомянул утрату независимости Центрального банка Чехии и расходы, связанные со вступлением в Еврозону.

«С позиции бывшего министра финансов могу сказать, что нам бы это обошлось в два миллиарда евро вперед, 10 млрд – в виде гарантии. <...> Евро не наша проблема. Наша проблема в том, что нет людей, образования, и прежде всего мы должны покончить с налоговыми льготами. Почему мы даем их компаниям, которые в этом не нуждаются?» – заключил политик.

В среду, 6 декабря, президент Чехии Милош Земан должен назначить Андрея Бабиша председателем правительства.

Источник: novinky.cz