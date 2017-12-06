Президент назначил на пост премьер-министра Чехии миллиардера Бабиша

Новый кабинет министров начнет работу не раньше, чем через неделю. Пять действующих министров останутся в правительстве.

Президент Милош Земан после полудня назначил новым премьер-министром Чехии Андрея Бабиша, председателя движения ANO. Бабиш уже дал обещание премьера. Правительство, которое сменит кабинет Богуслава Соботки, будет объявлено президентом через неделю. Бабиш собирается создать «одноцветный» кабинет из меньшинства, который будут дополнять беспартийные политики. Остальные партии не гарантировали премьеру достаточную степень поддержки. Президент Чехии сказал, что примет участие в заседании Парламента по вопросу доверия правительству, чтобы поддержать новый кабинет министров.

Земан сказал Бабишу, что «в высокие деревья бьет молния». По его словам, тот должен подготовиться к тому, что большая часть чешских СМИ настроена против него, и они продолжат «кампанию ненависти».

Бабиш поблагодарил Земана за то, что президент назначит правительство 13 декабря. Он также добавил, что Чехии следовало бы быть более активной в Евросоюзе. Премьер собирается предложить решение проблемы миграции с целью борьбы с контрабандистами.

Новый премьер верит, что его правительство станет сплоченной командой, которая будет бороться с коррупцией. Он хочет снова проводить встречи с представителями других парламентских партий и обсуждать с ними вопрос поддержки или толерантности к правительству.



Пять нынешних министров должны продолжить работу в действующем кабинете. Министр окружающей среды Рихард Брабец, министр юстиций Роберт Пеликан и министр транспорта Дан Тек останутся на своих местах. Министр обороны Мартин Стропницки возглавит МИД, а нынешний министр регионального развития Карла Шлехтова станет министром обороны. С остальными кандидатами на правительственные посты президент будет встречаться в ближайшие дни.

Земан решил назначить нового министра, в данном случае – Андрея Бабиша, раньше, чем четыре года назад он назначал Богуслава Соботку. Последнему пришлось ждать 83 дня после выборов. Срок ожидания Бабиша составил всего 46 дней по окончании голосования. Земан также не требовал от Бабиша, чтобы за него предварительно подписался 101 депутат, поддерживающий правительство. Соботка это условие должен был выполнить сразу.

Источник: ceskenoviny.cz